Déployer Apache Answer en un clic.
Plateforme de questions-réponses open source pour la création de bases de connaissances d'équipe, de centres d'aide et de forums communautaires.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Answer
Apache Answer est une plateforme de questions-réponses open source, développée avec Go et React, conçue pour aider les équipes et les communautés à partager leurs connaissances via une interface de questions-réponses consultable et organisée. Contrairement aux forums génériques, chaque élément — l'étiquetage, la réputation, les outils de modération et le système de plugins — est spécialement conçu pour la capture et la récupération structurées des connaissances.
L'auto-hébergement d'Apache Answer maintient les connaissances internes de votre organisation sur votre propre infrastructure, sans frais de licence par utilisateur ni accès aux données par des tiers. À mesure que votre communauté se développe, vous contrôlez la configuration, les intégrations et la mise à l'échelle sans être contraint par la feuille de route des fonctionnalités ou les niveaux de prix d'un fournisseur SaaS.
Caractéristiques principales de Apache Answer
Interface de questions-réponses structurées
Une mise en page de questions-réponses spécialement conçue, avec édition de texte enrichi et prise en charge du Markdown, facilite la rédaction de questions claires et de réponses détaillées par rapport aux logiciels de forum généralistes.
Balises et Recherche
Organisez le contenu avec un système de balisage complet et un filtrage de recherche avancé, afin que les membres de l'équipe puissent trouver des réponses pertinentes sans avoir à parcourir des discussions non pertinentes.
Réputation et Gamification
Les points de réputation, les badges et les classements des utilisateurs encouragent la participation active et mettent en avant les contributeurs les plus fiables, améliorant la qualité globale des connaissances au fil du temps.
Système de plugins
Étendez les fonctionnalités et intégrez-vous à des outils externes grâce à une architecture de plugins intégrée, adaptant la plateforme aux flux de travail existants de votre équipe sans développement personnalisé.
Prise en charge multilingue
Soutenez les équipes et les communautés internationales grâce à des capacités multilingues intégrées, en supprimant les barrières linguistiques du partage collaboratif des connaissances.
Pourquoi exécuter Apache Answer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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