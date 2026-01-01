Déploiement de phpBB en un clic.
Forum de discussion PHP open-source classique pour la création de forums de discussion structurés et de communautés en ligne.
Choisissez un forfait VPS pour phpBB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec phpBB
phpBB est la plateforme de forum open-source la plus largement utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Construit en PHP avec un accent sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par siège.
L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS maintient chaque publication, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.
Caractéristiques principales de phpBB
Autorisations granulaires
Configurer les droits de lecture, de publication et de modération par forum, groupe d'utilisateurs ou compte individuel pour un contrôle granulaire de la communauté.
Écosystème d'extensions
Des milliers d'extensions communautaires gratuites ajoutent des outils de référencement, l'anti-spam, la connexion sociale et bien plus encore sans toucher au code source.
Styles et thèmes personnalisés
Remplacez le style prosilver par défaut par des thèmes communautaires ou créez un look personnalisé en utilisant le système de modèles basé sur Twig de phpBB.
Outils de modération intégrés
Avertir, bannir, verrouiller, scinder et fusionner des sujets avec un panneau de contrôle de modérateur dédié et une journalisation d'audit détaillée.
Support multilingue
Plus de 60 packs de langue officiels vous permettent d'utiliser des forums dans votre langue maternelle ou d'héberger des communautés multilingues.
BBCode et pièces jointes
Le formatage BBCode classique ainsi que les pièces jointes de fichiers et d'images permettent aux publications de rester familières aux utilisateurs de longue date du forum.
Pourquoi exécuter phpBB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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