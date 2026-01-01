phpBB est la plateforme de forum open-source la plus largement utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Construit en PHP avec un accent sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il offre aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par siège.

L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS maintient chaque publication, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.