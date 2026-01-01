OTOBO est une plateforme de gestion de tickets et de services entièrement open source et basée sur le web, issue de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Elle offre des capacités de centre d'assistance informatique de niveau entreprise — files d'attente de tickets, suivi des SLA, une base de connaissances/FAQ intégrée, des flux de travail ITSM et une CMDB — sans frais de licence ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. OTOBO prend en charge la communication multicanal via e-mail, téléphone et formulaires web, et est livré avec un moteur d'automatisation basé sur des règles qui gère le routage, les escalades et les notifications prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement d'OTOBO sur votre propre VPS place toutes les données de tickets, les dossiers clients et les rapports SLA sous votre contrôle. Ce template déploie la pile de production complète : l'application web OTOBO et le démon d'arrière-plan, MariaDB pour le stockage persistant, un nœud Elasticsearch dédié pour une recherche plein texte rapide sur tous les tickets, et Redis pour la mise en cache des sessions et les performances.