Déployer OTOBO en installation en un clic.
Système de help desk et de billetterie open source pour la gestion des services informatiques, le support client et l'automatisation des processus.
Choisissez un forfait VPS pour OTOBO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OTOBO
OTOBO est une plateforme de gestion de tickets et de services entièrement open source et basée sur le web, issue de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Elle offre des capacités de centre d'assistance informatique de niveau entreprise — files d'attente de tickets, suivi des SLA, une base de connaissances/FAQ intégrée, des flux de travail ITSM et une CMDB — sans frais de licence ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. OTOBO prend en charge la communication multicanal via e-mail, téléphone et formulaires web, et est livré avec un moteur d'automatisation basé sur des règles qui gère le routage, les escalades et les notifications prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement d'OTOBO sur votre propre VPS place toutes les données de tickets, les dossiers clients et les rapports SLA sous votre contrôle. Ce template déploie la pile de production complète : l'application web OTOBO et le démon d'arrière-plan, MariaDB pour le stockage persistant, un nœud Elasticsearch dédié pour une recherche plein texte rapide sur tous les tickets, et Redis pour la mise en cache des sessions et les performances.
Caractéristiques principales de OTOBO
Gestion des tickets multicanal
Recevez et gérez les tickets par e-mail, formulaires web et téléphone dans une file d'attente unifiée avec un historique d'audit complet et des conversations thématiques.
SLA et escalade
Définir des objectifs de réponse et de résolution par file d'attente ou par client, avec des règles d'escalade automatiques et des notifications aux agents à l'approche des échéances.
Base de connaissances intégrée
Publiez des articles de FAQ pour les clients externes et les agents internes, réduisant les tickets répétitifs et accélérant la résolution au premier contact.
Automatisation puissante
Utilisez les filtres PostMaster intégrés, les déclencheurs de tickets et les tâches de planification pour acheminer automatiquement, répondre automatiquement et fermer automatiquement les tickets sans intervention manuelle.
ITSM et CMDB
Étendez OTOBO avec le module ITSM pour gérer les éléments de configuration, les demandes de changement et les catalogues de services dans une CMDB structurée.
Recherche en texte intégral
L'intégration d'Elasticsearch offre une recherche instantanée parmi des millions de tickets, notes et pièces jointes, maintenant des temps de réponse rapides pour les agents, quelle que soit l'échelle.
Pourquoi exécuter OTOBO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés