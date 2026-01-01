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Serveur de jeu multijoueur open source pour le jeu classique Transport Tycoon Deluxe, prenant en charge jusqu'à 255 joueurs simultanés.

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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenTTD

OpenTTD est une réimplémentation gratuite et open-source de Transport Tycoon Deluxe, le jeu de simulation de transport emblématique. Fonctionnant comme un serveur multijoueur dédié, il permet à jusqu'à 255 joueurs de construire et de rivaliser simultanément sur des réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens à travers des cartes générées de manière procédurale ou conçues à la main. Des décennies de développement communautaire ont ajouté de nouveaux types de cartes, des adversaires IA améliorés et un riche écosystème de packs de contenu NewGRF pour les véhicules, les industries et les styles de villes.

L'auto-hébergement de votre serveur OpenTTD sur un VPS vous donne un contrôle total sur les paramètres du jeu, les mods, l'accès des joueurs et la visibilité du serveur — que vous souhaitiez une partie privée avec des amis ou un serveur public répertorié et découvrable via le coordinateur de jeu OpenTTD.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenTTD

Soutien multijoueur massif

Hébergez jusqu'à 255 joueurs simultanés avec prise en charge intégrée des modes de jeu publics, sur invitation uniquement et protégés par mot de passe.

Prise en charge des mods NewGRF

Étendez votre serveur avec des packs de contenu NewGRF créés par la communauté qui ajoutent de nouveaux véhicules, des industries, des types de terrain et des styles visuels.

Persistance de la sauvegarde du jeu

Des intervalles de sauvegarde automatique configurables et un volume de données persistant protègent la progression du jeu et permettent un retour facile à toute session antérieure.

Découverte de serveurs publics

S'enregistre automatiquement auprès du Coordinateur de jeu OpenTTD afin que les joueurs du monde entier puissent trouver et rejoindre votre serveur depuis le navigateur de serveurs intégré au jeu.

Gameplay classique revisité

Réimplémentation fidèle de Transport Tycoon Deluxe avec des décennies d'améliorations de gameplay, de nouveaux générateurs de cartes et des adversaires IA améliorés.

Pourquoi exécuter OpenTTD sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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