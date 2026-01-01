Déployer Openship en un clic.
Plateforme de déploiement open source, auto-hébergeable, avec CI/CD intégré pour déployer n'importe quelle pile sur vos propres serveurs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Openship
Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-le vers un dépôt Git et il détecte la pile, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et livre le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, et les retours en arrière en un clic sont intégrés.
L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, les données de votre application et votre infrastructure entièrement sur les machines que vous contrôlez, sans tarification par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une CLI ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standard entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.
Caractéristiques principales de Openship
CI/CD intégré
Déploiement par poussée avec des environnements de prévisualisation, des flux de pré-production et de production, et des retours en arrière en un clic — aucun fichier de pipeline à écrire.
Toute pile, tout serveur
Déployez Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ou des monorepos sur n'importe quel VPS, machine dédiée ou homelab.
Backend entièrement géré
Provisionnez Postgres, MySQL, MongoDB et Redis, ainsi que des workers, des WebSockets et du stockage d'objets, à partir d'un plan de contrôle unique.
Domaines et SSL
Certificats HTTPS automatiques, prise en charge des caractères génériques et domaines illimités avec renouvellement automatique géré pour chaque déploiement.
Trois façons de travailler
Pilotez les déploiements depuis une application de bureau complète, un tableau de bord web d'équipe ou une CLI scriptable, le tout reposant sur une API REST.
Portabilité des conteneurs
Tout fonctionne comme des conteneurs Docker standard, vous pouvez donc déplacer les charges de travail entre les fournisseurs ou le matériel auto-hébergé en toute liberté.
Pourquoi exécuter Openship sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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