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Plateforme de déploiement open source, auto-hébergeable, avec CI/CD intégré pour déployer n'importe quelle pile sur vos propres serveurs.

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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Openship

Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-le vers un dépôt Git et il détecte la pile, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et livre le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, et les retours en arrière en un clic sont intégrés.

L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, les données de votre application et votre infrastructure entièrement sur les machines que vous contrôlez, sans tarification par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une CLI ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standard entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Openship

CI/CD intégré

Déploiement par poussée avec des environnements de prévisualisation, des flux de pré-production et de production, et des retours en arrière en un clic — aucun fichier de pipeline à écrire.

Toute pile, tout serveur

Déployez Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ou des monorepos sur n'importe quel VPS, machine dédiée ou homelab.

Backend entièrement géré

Provisionnez Postgres, MySQL, MongoDB et Redis, ainsi que des workers, des WebSockets et du stockage d'objets, à partir d'un plan de contrôle unique.

Domaines et SSL

Certificats HTTPS automatiques, prise en charge des caractères génériques et domaines illimités avec renouvellement automatique géré pour chaque déploiement.

Trois façons de travailler

Pilotez les déploiements depuis une application de bureau complète, un tableau de bord web d'équipe ou une CLI scriptable, le tout reposant sur une API REST.

Portabilité des conteneurs

Tout fonctionne comme des conteneurs Docker standard, vous pouvez donc déplacer les charges de travail entre les fournisseurs ou le matériel auto-hébergé en toute liberté.

Pourquoi exécuter Openship sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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