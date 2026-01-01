Déployer Adminer en un clic.
Léger, outil de gestion de base de données complet prenant en charge MySQL, PostgreSQL, SQLite et 8 autres systèmes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Adminer
Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP complet, composé d'un seul fichier, qui prend en charge les fonctionnalités d'administration de plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et bien d'autres — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne demande aucune installation complexe et est utilisable immédiatement après son déploiement.
Malgré sa taille réduite, Adminer prend en charge toutes les opérations de base de données : la consultation et la modification des enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'import et l'export de données, et la consultation des relations de schéma. Son interface claire le rend aussi utile pour le débogage rapide en phase de développement que pour l'administration courante dans les environnements de production.
Caractéristiques principales de Adminer
plus de 11 systèmes de bases de données
Gérez MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore à partir d'une interface unique, éliminant le besoin de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.
Déploiement instantané
Emballé en tant que fichier PHP unique sans dépendances au-delà d'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après le lancement sans aucune surcharge de configuration.
Éditeur de requêtes SQL
Exécutez des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et des résultats structurés, facilitant ainsi l'inspection des données, le débogage des requêtes ou la réalisation de migrations ponctuelles.
Importer et exporter
Importer et exporter des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.
Gestion des utilisateurs et des autorisations
Créer, modifier et supprimer les utilisateurs de bases de données et leurs privilèges directement depuis l'interface utilisateur web, éliminant ainsi le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.
Pourquoi exécuter Adminer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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