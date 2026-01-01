Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP complet, composé d'un seul fichier, qui prend en charge les fonctionnalités d'administration de plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et bien d'autres — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne demande aucune installation complexe et est utilisable immédiatement après son déploiement.

Malgré sa taille réduite, Adminer prend en charge toutes les opérations de base de données : la consultation et la modification des enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'import et l'export de données, et la consultation des relations de schéma. Son interface claire le rend aussi utile pour le débogage rapide en phase de développement que pour l'administration courante dans les environnements de production.