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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Adminer

Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP complet, composé d'un seul fichier, qui prend en charge les fonctionnalités d'administration de plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et bien d'autres — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne demande aucune installation complexe et est utilisable immédiatement après son déploiement.

Malgré sa taille réduite, Adminer prend en charge toutes les opérations de base de données : la consultation et la modification des enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'import et l'export de données, et la consultation des relations de schéma. Son interface claire le rend aussi utile pour le débogage rapide en phase de développement que pour l'administration courante dans les environnements de production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Adminer

plus de 11 systèmes de bases de données

Gérez MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore à partir d'une interface unique, éliminant le besoin de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.

Déploiement instantané

Emballé en tant que fichier PHP unique sans dépendances au-delà d'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après le lancement sans aucune surcharge de configuration.

Éditeur de requêtes SQL

Exécutez des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et des résultats structurés, facilitant ainsi l'inspection des données, le débogage des requêtes ou la réalisation de migrations ponctuelles.

Importer et exporter

Importer et exporter des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.

Gestion des utilisateurs et des autorisations

Créer, modifier et supprimer les utilisateurs de bases de données et leurs privilèges directement depuis l'interface utilisateur web, éliminant ainsi le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.

Pourquoi exécuter Adminer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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