Déploiement de Mobilizon en un clic.
Organisateur d'événements open source fédéré pour les communautés et les mouvements qui ont besoin de rassemblements sans surveillance.
Choisissez un forfait VPS pour Mobilizon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mobilizon
Mobilizon est une plateforme d'organisation d'événements libre et fédérée, construite par Framasoft et désormais gérée par l'association Kaihuri. Elle remplace Facebook Events et Meetup par un réseau d'instances indépendantes qui s'interconnectent via le protocole ActivityPub, offrant aux organisateurs, activistes et communautés un espace pour publier des événements et des groupes sans soumettre les participants au suivi publicitaire, à la collecte de données ou aux flux algorithmiques.
L'auto-hébergement de Mobilizon sur votre propre VPS signifie que vous contrôlez qui rejoint votre instance, quelles règles de modération s'appliquent et combien de temps les données d'événements sont conservées. Votre communauté conserve son calendrier et sa liste de membres même si une seule instance — ou une plateforme commerciale entière — disparaît, car la fédération rend le réseau résilient par conception.
Caractéristiques principales de Mobilizon
Fédération ActivityPub
Connectez-vous avec Mastodon, PeerTube et toutes les autres instances Mobilizon afin que les participants suivent les événements et les groupes à travers le fediverse depuis un seul compte.
Groupes et discussions
Gérez des groupes persistants avec des publications, des ressources et des fils de discussion partagés afin que l'organisation se poursuive entre les événements, et pas seulement le jour même.
Confidentialité par défaut
Aucun traqueur tiers, aucune publicité et aucun e-mail requis pour les événements publics — les participants peuvent RSVP anonymement ou avec une identité fédérée.
Profils multi-identités
Maintenez des identités distinctes pour l'activisme, le travail et les loisirs sous un seul compte afin que votre vie personnelle reste séparée de l'organisation publique.
Cartes et géolocalisation
La recherche de lieux et les cartes d'événements basées sur OpenStreetMap aident les communautés locales à trouver des rassemblements à proximité sans envoyer de données à des fournisseurs de cartes commerciales.
Modération auto-hébergée
Définissez des règles à l'échelle de l'instance, approuvez les nouveaux comptes et bloquez les serveurs hostiles — chaque décision de modération reste sur votre VPS plutôt que sur une plateforme centrale.
Pourquoi exécuter Mobilizon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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