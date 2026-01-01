Déployer Mitra en un clic.
Réseau social fédéré léger basé sur Rust avec une compatibilité API Mastodon complète et une empreinte mémoire minime.
Choisissez un forfait VPS pour Mitra
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mitra
Mitra est une plateforme de micro-blogging fédérée open-source écrite en Rust qui se connecte au Fediverse plus large via le protocole ActivityPub. Avec une empreinte mémoire inférieure à 50 Mo, elle fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS tout en interopérant avec Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres réseaux fédérés. Parce que Mitra implémente l'API Mastodon, chaque client Mastodon populaire fonctionne dès l'installation.
L'auto-hébergement de Mitra sur votre propre VPS garde votre graphe social, vos publications et vos données d'abonnés entièrement sous votre contrôle — pas de flux algorithmiques, pas de publicité, et aucune plateforme tierce ne décide des règles. Vous définissez la politique d'inscription, l'approche de modération et la portée de la fédération pour votre communauté.
Caractéristiques principales de Mitra
Faible empreinte mémoire
Fonctionne avec moins de 50 Mo de RAM, ce qui en fait le serveur social fédéré le plus léger disponible et idéal pour les petits déploiements VPS.
Compatible avec l'API Mastodon
Fonctionne avec pratiquement toutes les applications clientes Mastodon existantes sur le web, les ordinateurs de bureau, Android et iOS sans modification.
Fédération ActivityPub
Se connecte à des milliers d'instances du fédivers afin que les utilisateurs puissent suivre des comptes sur Mastodon, Pleroma, Misskey et d'autres plateformes.
Abonnements intégrés
Les abonnements natifs au contenu payant réglés en Monero permettent aux créateurs de monétiser leur travail sans processeurs de paiement tiers.
Migration de compte
Les utilisateurs peuvent transférer leur identité et leurs abonnés vers un autre serveur, garantissant ainsi qu'ils ne sont pas liés à une seule instance.
Prise en charge de Tor et I2P
Se fédère via Tor et I2P nativement pour les communautés soucieuses de la confidentialité et les instances à routage en oignon.
Pourquoi exécuter Mitra sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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