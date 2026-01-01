Déployer MicroRealEstate en une installation en un clic.
Gestion de biens locatifs open-source pour les propriétaires : baux, loyers, locataires et stockage de documents sur une seule plateforme auto-hébergée.
Choisissez un forfait VPS pour MicroRealEstate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MicroRealEstate
MicroRealEstate est une application de gestion immobilière open-source conçue spécifiquement pour les propriétaires indépendants et les petites équipes immobilières. Elle consolide les dossiers des locataires, les contrats de location, le suivi des loyers et la génération de documents dans un espace de travail unique auto-hébergé, éliminant les frais par unité et les compromis de partage de données des SaaS de gestion immobilière commerciale.
L'auto-hébergement de MicroRealEstate sur votre propre VPS maintient les informations sensibles des locataires, les contrats de location et l'historique des paiements sous votre contrôle total. L'architecture de microservices sépare clairement le portail du propriétaire, le portail du locataire, le générateur de documents et le service de messagerie, ce qui facilite la gestion des locations à n'importe quelle échelle sans coûts de logiciel récurrents.
Caractéristiques principales de MicroRealEstate
Gestion des baux
Générez des baux de location à partir de modèles personnalisables et stockez chaque contrat, avenant et document lié à chaque location en un seul endroit.
Suivi des paiements de loyer
Enregistrez les paiements entrants et surveillez les soldes impayés pour toutes les unités, avec génération automatisée d'avis et de reçus pour les locataires.
Portail locataire
L'interface dédiée aux locataires leur permet de consulter leur bail, de voir l'historique de leurs paiements et de télécharger les reçus sans contacter le propriétaire.
Documents personnalisés
Rédigez des avis, des lettres et des annonces à partir de modèles réutilisables afin que la communication avec les locataires reste cohérente et professionnelle.
Collaboration d'équipe
Invitez des collaborateurs à partager la charge de travail de gestion immobilière, rendant la plateforme adaptée aussi bien aux propriétaires indépendants qu'aux entreprises immobilières.
Notifications par e-mail
Connectez SMTP, Mailgun ou Gmail pour envoyer des reçus, des avis de masse et des invitations aux locataires directement depuis l'application.
Pourquoi exécuter MicroRealEstate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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