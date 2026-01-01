Déployer Mbin en un clic.
Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion auto-hébergé, basé sur ActivityPub — un fork de Kbin géré par la communauté.
Choisissez un forfait VPS pour Mbin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mbin
Mbin est un agrégateur de contenu fédéré et open-source qui combine le partage de liens, les discussions thématiques, le vote et le microblogging sur une seule plateforme. En tant que fork de Kbin maintenu par la communauté, il parle nativement ActivityPub, de sorte que votre instance interopère avec Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed et le fediverse au sens large sans ponts ni plomberie supplémentaire.
Exécuter Mbin sur votre propre VPS vous offre un coin autogouverné du fediverse où vous définissez les règles, modérez les magazines et conservez chaque publication et vote dans une base de données que vous possédez. Il n'y a pas d'entreprise centrale, pas de publicité, pas de réorganisation algorithmique des fils d'actualité, et pas de conditions de plateforme qui peuvent changer sans préavis.
Caractéristiques principales de Mbin
Fédération ActivityPub
La prise en charge native d'ActivityPub connecte votre instance à Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed et tout autre serveur fediverse compatible.
Magazines et fils
Organisez le contenu en magazines thématiques avec des commentaires hiérarchisés de type Reddit, le vote et une expérience familière d'agrégateur de liens.
Microblogage intégré
Publiez de courtes mises à jour à côté de fils de discussion longs et faites en sorte que les deux atteignent le même public fédéré à partir d'un seul compte.
Contrôles de modération et de fédération
Les modérateurs par magazine, les outils d'administration à l'échelle de l'instance et les listes d'autorisation ou de blocage de la fédération vous permettent de façonner la communauté que vous souhaitez héberger.
OAuth et API REST
Un serveur OAuth 2.0 de première classe et une API REST documentée propulsent les clients mobiles tiers, les bots et les intégrations.
Open source et dirigé par la communauté
Sous licence AGPL et maintenu par une communauté active de contributeurs après avoir été forké de Kbin — aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique.
Pourquoi exécuter Mbin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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