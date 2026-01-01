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Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion auto-hébergé, basé sur ActivityPub — un fork de Kbin géré par la communauté.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Mbin

Mbin est un agrégateur de contenu fédéré et open-source qui combine le partage de liens, les discussions thématiques, le vote et le microblogging sur une seule plateforme. En tant que fork de Kbin maintenu par la communauté, il parle nativement ActivityPub, de sorte que votre instance interopère avec Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed et le fediverse au sens large sans ponts ni plomberie supplémentaire.

Exécuter Mbin sur votre propre VPS vous offre un coin autogouverné du fediverse où vous définissez les règles, modérez les magazines et conservez chaque publication et vote dans une base de données que vous possédez. Il n'y a pas d'entreprise centrale, pas de publicité, pas de réorganisation algorithmique des fils d'actualité, et pas de conditions de plateforme qui peuvent changer sans préavis.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Mbin

Fédération ActivityPub

La prise en charge native d'ActivityPub connecte votre instance à Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed et tout autre serveur fediverse compatible.

Magazines et fils

Organisez le contenu en magazines thématiques avec des commentaires hiérarchisés de type Reddit, le vote et une expérience familière d'agrégateur de liens.

Microblogage intégré

Publiez de courtes mises à jour à côté de fils de discussion longs et faites en sorte que les deux atteignent le même public fédéré à partir d'un seul compte.

Contrôles de modération et de fédération

Les modérateurs par magazine, les outils d'administration à l'échelle de l'instance et les listes d'autorisation ou de blocage de la fédération vous permettent de façonner la communauté que vous souhaitez héberger.

OAuth et API REST

Un serveur OAuth 2.0 de première classe et une API REST documentée propulsent les clients mobiles tiers, les bots et les intégrations.

Open source et dirigé par la communauté

Sous licence AGPL et maintenu par une communauté active de contributeurs après avoir été forké de Kbin — aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique.

Pourquoi exécuter Mbin sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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