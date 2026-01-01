Déployer Manyfold en une installation en un clic.
Gestionnaire d'actifs numériques auto-hébergé pour organiser, étiqueter et prévisualiser votre bibliothèque de modèles d'impression 3D.
Choisissez un forfait VPS pour Manyfold
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Manyfold
Manyfold est un gestionnaire d'actifs numériques open-source conçu spécifiquement pour les passionnés d'impression 3D et les créateurs qui ont besoin d'organiser des collections croissantes de fichiers STL, 3MF et autres fichiers de modèles. Contrairement aux gestionnaires de fichiers génériques, Manyfold comprend nativement les fichiers 3D, générant des vignettes et des aperçus interactifs, suivant les créateurs et les licences, et regroupant les pièces connexes en modèles logiques avec des balises, des descriptions et des métadonnées personnalisées.
L'exécution de Manyfold sur votre VPS vous permet de garder des milliers de modèles payants et gratuits que vous collectez sur des sites comme MakerWorld, Printables et Thingiverse sous votre contrôle total, avec une couche ActivityPub fédérée vous permettant de partager des collections avec d'autres créateurs sans céder votre bibliothèque à un marché fermé.
Caractéristiques principales de Manyfold
Aperçus 3D interactifs
Faites pivoter et inspectez les formats STL, 3MF, OBJ et autres directement dans le navigateur sans télécharger ni ouvrir de trancheur.
Balises intelligentes et métadonnées
Organisez les modèles avec des balises hiérarchiques, des créateurs, des licences et des champs personnalisés afin que votre bibliothèque reste consultable à mesure qu'elle s'agrandit.
Collections multi-utilisateurs
Partager des bibliothèques avec les membres de la famille ou du club en utilisant des autorisations granulaires par utilisateur et des contrôles d'accès basés sur les rôles.
Partage fédéré
Suivez d'autres instances Manyfold via ActivityPub pour découvrir et échanger des modèles sans dépendre d'une place de marché centrale.
Authentification unique OIDC
Connectez Manyfold à Authentik, Keycloak, ou à tout autre fournisseur OIDC pour centraliser l'authentification sur l'ensemble de votre pile auto-hébergée.
Numérisation automatique de la bibliothèque
Déposez les dossiers de modèles existants dans le volume de stockage et Manyfold les importe, les déduplique et les indexe à la volée.
Pourquoi exécuter Manyfold sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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