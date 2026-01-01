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Plateforme collaborative de prise de décision open source permettant aux groupes de discuter des propositions, de lancer des sondages et de prendre des décisions ensemble.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Loomio

Loomio est une plateforme open-source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de chat généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'avancement vers des décisions claires, ce qui en fait un outil idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les organisations communautaires et les équipes distribuées.

L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS maintient les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance à un service tiers. Ce déploiement inclut l'application web Rails complète, le worker de fond Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Loomio

Propositions structurées

Créez des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.

Sondages flexibles

Organisez des votes par classement préférentiel, des votes par points, des sondages par score et des sondages pour l'heure de réunion afin de recueillir des avis de groupe nuancés, au-delà de simples questions oui/non.

Discussions thématiques

Gardez les conversations organisées grâce aux commentaires en fil de discussion et aux réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.

Collaboration en temps réel

Modifiez en collaboration le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.

Sous-groupes et autorisations

Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.

Pourquoi exécuter Loomio sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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