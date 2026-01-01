Déployer Loomio en un clic.
Plateforme collaborative de prise de décision open source permettant aux groupes de discuter des propositions, de lancer des sondages et de prendre des décisions ensemble.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Loomio
Loomio est une plateforme open-source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de chat généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'avancement vers des décisions claires, ce qui en fait un outil idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les organisations communautaires et les équipes distribuées.
L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS maintient les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance à un service tiers. Ce déploiement inclut l'application web Rails complète, le worker de fond Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.
Caractéristiques principales de Loomio
Propositions structurées
Créez des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.
Sondages flexibles
Organisez des votes par classement préférentiel, des votes par points, des sondages par score et des sondages pour l'heure de réunion afin de recueillir des avis de groupe nuancés, au-delà de simples questions oui/non.
Discussions thématiques
Gardez les conversations organisées grâce aux commentaires en fil de discussion et aux réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.
Collaboration en temps réel
Modifiez en collaboration le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.
Sous-groupes et autorisations
Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.
Pourquoi exécuter Loomio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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