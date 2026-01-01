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Système de gestion de conférences et d'événements open source développé au CERN pour les communautés académiques et scientifiques.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Indico

Indico est une plateforme de gestion d'événements riche en fonctionnalités, créée au CERN — le berceau du Web — pour coordonner tout, des petits séminaires aux conférences scientifiques mondiales avec des milliers de participants. Elle gère la soumission d'abstracts et l'évaluation par les pairs, les agendas multi-pistes, les actes de conférence, les réservations de salles, l'inscription, le paiement et l'impression de badges dans un système intégré unique.

L'auto-hébergement d'Indico sur votre VPS permet de conserver les données sensibles des participants, les résumés et les soumissions académiques sur une infrastructure que vous contrôlez, évite les frais SaaS par événement pour les grandes conférences, et vous permet de personnaliser les thèmes, les plugins et l'authentification pour répondre aux exigences institutionnelles.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Indico

Gestion de conférence

Planifiez des conférences de plusieurs jours et multi-thématiques avec des horaires structurés, des présidents de séance et une gestion des intervenants, conçues pour les événements académiques.

Résumés et évaluation par les pairs

Recueillir les résumés, attribuer des évaluateurs, exécuter des flux de travail d'évaluation en aveugle ou en double aveugle, et publier les actes sans outils tiers.

Réservation de salle

Gérer les salles de réunion partagées au sein d'une organisation avec des vues de calendrier, des réservations récurrentes et des flux d'approbation.

Inscription et paiement

Créez des formulaires d'inscription personnalisés avec des codes de réduction, des limites de capacité et des intégrations de paiement pour la billetterie et l'hébergement.

Plugins et SSO

Étendez Indico avec des plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP et Shibboleth pour s'intégrer aux fournisseurs d'identité institutionnels existants.

Échelle de qualité CERN

Conçu pour gérer l'intégralité du calendrier des événements du CERN, Indico s'adapte d'un simple séminaire à des conférences accueillant des milliers de participants.

Pourquoi exécuter Indico sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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