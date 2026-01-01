Déploiement d'Indico en un clic.
Système de gestion de conférences et d'événements open source développé au CERN pour les communautés académiques et scientifiques.
Choisissez un forfait VPS pour Indico
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Indico
Indico est une plateforme de gestion d'événements riche en fonctionnalités, créée au CERN — le berceau du Web — pour coordonner tout, des petits séminaires aux conférences scientifiques mondiales avec des milliers de participants. Elle gère la soumission d'abstracts et l'évaluation par les pairs, les agendas multi-pistes, les actes de conférence, les réservations de salles, l'inscription, le paiement et l'impression de badges dans un système intégré unique.
L'auto-hébergement d'Indico sur votre VPS permet de conserver les données sensibles des participants, les résumés et les soumissions académiques sur une infrastructure que vous contrôlez, évite les frais SaaS par événement pour les grandes conférences, et vous permet de personnaliser les thèmes, les plugins et l'authentification pour répondre aux exigences institutionnelles.
Caractéristiques principales de Indico
Gestion de conférence
Planifiez des conférences de plusieurs jours et multi-thématiques avec des horaires structurés, des présidents de séance et une gestion des intervenants, conçues pour les événements académiques.
Résumés et évaluation par les pairs
Recueillir les résumés, attribuer des évaluateurs, exécuter des flux de travail d'évaluation en aveugle ou en double aveugle, et publier les actes sans outils tiers.
Réservation de salle
Gérer les salles de réunion partagées au sein d'une organisation avec des vues de calendrier, des réservations récurrentes et des flux d'approbation.
Inscription et paiement
Créez des formulaires d'inscription personnalisés avec des codes de réduction, des limites de capacité et des intégrations de paiement pour la billetterie et l'hébergement.
Plugins et SSO
Étendez Indico avec des plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP et Shibboleth pour s'intégrer aux fournisseurs d'identité institutionnels existants.
Échelle de qualité CERN
Conçu pour gérer l'intégralité du calendrier des événements du CERN, Indico s'adapte d'un simple séminaire à des conférences accueillant des milliers de participants.
Pourquoi exécuter Indico sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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