Iceshrimp.NET est une réécriture complète du serveur fediverse Iceshrimp, remplaçant la pile Node.js d'origine par un backend .NET moderne et un frontend Blazor WebAssembly. Le résultat est un réseau social fédéré qui exécute ActivityPub avec une fraction de l'empreinte mémoire et CPU des serveurs de la famille Misskey, tout en restant entièrement compatible avec le fediverse au sens large.

L'auto-hébergement d'Iceshrimp sur votre VPS vous permet de garder le contrôle de votre communauté, de votre contenu et de vos politiques de modération — sans flux algorithmiques, sans publicité et sans verrouillage de plateforme. Une API compatible Mastodon permet également aux utilisateurs de conserver leurs clients mobiles et web préférés.