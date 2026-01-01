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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Geneac

Geneac est une application Ruby on Rails open-source pour partager la recherche généalogique sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de type wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis un backend authentifié. Le modèle de données est spécialement conçu pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts de première classe plutôt que des articles de blog réadaptés.

L'auto-hébergement de Geneac conserve des décennies de recherche familiale, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Geneac

Personnes et Relations

Enregistrez les individus avec leurs détails de naissance, de décès et biographiques, puis reliez-les par des relations de parent, conjoint et enfant pour construire un arbre généalogique navigable.

Photos et Documents

Joignez des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, avec le traitement d'image géré par libvips.

Notes de recherche

Capturez des récits biographiques et des résultats de recherche sous forme de notes longues qui peuvent être étiquetées et liées aux personnes qu'elles décrivent.

Balises et Recherche

Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.

Administrateur authentifié

L'enregistrement, la connexion et l'attribution de rôles d'administrateur gérés par Devise protègent l'édition tout en permettant aux membres de la famille de naviguer librement sur le site publié.

Travailleurs d'arrière-plan

Un worker Resque, soutenu par Redis, exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.

Pourquoi exécuter Geneac sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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