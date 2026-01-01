Déployer Cypht en une installation en un clic.
Client webmail léger et open-source qui unifie plusieurs comptes de messagerie et fils d'actualité en une seule interface rapide.
Choisissez un forfait VPS pour Cypht
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cypht
Cypht est un client webmail modulaire, open-source, conçu pour la simplicité et la rapidité. Contrairement aux solutions webmail lourdes, Cypht agrège plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 ainsi que des flux d'actualités RSS/Atom dans une vue de boîte de réception unique et unifiée — vous offrant une image complète de vos communications sans avoir à basculer entre les services.
Construit en PHP avec une base Alpine Linux, Cypht fonctionne efficacement sur du matériel modeste et stocke la configuration utilisateur dans une base de données pour des déploiements multi-utilisateurs fiables. Son architecture basée sur des modules signifie que vous ne chargez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, gardant l'interface propre et l'empreinte légère.
Caractéristiques principales de Cypht
Agrégation multi-comptes
Connectez plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 dans une vue de boîte de réception unifiée pour une gestion plus rapide des e-mails.
Intégration du fil d'actualité
Combinez les flux d'actualités email et RSS/Atom dans une seule interface, réduisant ainsi le nombre d'applications dont vous avez besoin pour rester informé.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — contacts, calendriers, dossiers IMAP, filtres Sieve, et plus encore — tout en gardant l'interface utilisateur épurée.
Sessions basées sur une base de données
Stocke la configuration utilisateur et les sessions dans MariaDB pour des déploiements multi-utilisateurs fiables et évolutifs.
Encombrement léger
Fonctionne sur Alpine Linux avec Nginx et PHP regroupés dans une seule image d'environ 290 Mo, nécessitant des ressources VPS minimales.
Pourquoi exécuter Cypht sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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