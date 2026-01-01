Déployer Convos en une installation en un clic.
Client IRC moderne basé sur navigateur qui vous maintient connecté de manière persistante aux réseaux de discussion depuis n'importe quel appareil.
Choisissez un forfait VPS pour Convos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Convos
Convos est un client IRC entièrement auto-hébergé, toujours actif, qui fonctionne sur votre serveur et reste connecté aux réseaux IRC 24 heures sur 24. Contrairement aux clients IRC traditionnels qui se déconnectent lorsque vous les fermez, Convos maintient des connexions persistantes afin que vous ne manquiez jamais un message — même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Accédez à vos conversations IRC depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel. Convos stocke l'intégralité de votre historique de discussion, prend en charge plusieurs utilisateurs et réseaux, et offre une interface moderne et épurée conçue aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les communautés IRC de longue date. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données et l'accès des utilisateurs.
Caractéristiques principales de Convos
Connexions permanentes
Convos fonctionne sur votre VPS 24h/24 et 7j/7, restant connecté aux réseaux IRC afin que les messages soient capturés et vous attendent chaque fois que vous vous connectez.
Historique complet du chat
Tous les messages sont stockés côté serveur et disponibles depuis n'importe quel navigateur, vous offrant un historique consultable sur chaque canal et conversation.
Prise en charge multi-réseau
Connectez-vous simultanément à plusieurs réseaux IRC et gérez tous les canaux et messages directs à partir d'une interface unifiée unique.
Pas d'installation de logiciel
Accédez à votre client IRC entièrement via un navigateur — aucune application de bureau, plugin ou configuration n'est requise sur n'importe quel appareil que vous utilisez.
Compatible multi-utilisateur
Invitez des membres de votre équipe ou des amis à partager votre instance Convos, chacun avec ses propres comptes indépendants et configurations réseau.
Pourquoi exécuter Convos sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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