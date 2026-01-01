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Client IRC moderne basé sur navigateur qui vous maintient connecté de manière persistante aux réseaux de discussion depuis n'importe quel appareil.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Convos

Convos est un client IRC entièrement auto-hébergé, toujours actif, qui fonctionne sur votre serveur et reste connecté aux réseaux IRC 24 heures sur 24. Contrairement aux clients IRC traditionnels qui se déconnectent lorsque vous les fermez, Convos maintient des connexions persistantes afin que vous ne manquiez jamais un message — même lorsque vos appareils sont hors ligne.

Accédez à vos conversations IRC depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel. Convos stocke l'intégralité de votre historique de discussion, prend en charge plusieurs utilisateurs et réseaux, et offre une interface moderne et épurée conçue aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les communautés IRC de longue date. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données et l'accès des utilisateurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Convos

Connexions permanentes

Convos fonctionne sur votre VPS 24h/24 et 7j/7, restant connecté aux réseaux IRC afin que les messages soient capturés et vous attendent chaque fois que vous vous connectez.

Historique complet du chat

Tous les messages sont stockés côté serveur et disponibles depuis n'importe quel navigateur, vous offrant un historique consultable sur chaque canal et conversation.

Prise en charge multi-réseau

Connectez-vous simultanément à plusieurs réseaux IRC et gérez tous les canaux et messages directs à partir d'une interface unifiée unique.

Pas d'installation de logiciel

Accédez à votre client IRC entièrement via un navigateur — aucune application de bureau, plugin ou configuration n'est requise sur n'importe quel appareil que vous utilisez.

Compatible multi-utilisateur

Invitez des membres de votre équipe ou des amis à partager votre instance Convos, chacun avec ses propres comptes indépendants et configurations réseau.

Pourquoi exécuter Convos sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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