ClassroomIO est un système de gestion de l'apprentissage entièrement open source conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer des formations de conformité, des académies de formation client et des programmes de certification partenaires à partir d'une seule plateforme. Il regroupe des cours illimités, des leçons, des exercices, des espaces de travail multi-organisations, des certificats personnalisés et un constructeur de cours IA qui élabore des plans et du contenu de leçons pour vous.

L'auto-hébergement de ClassroomIO sur votre propre VPS maintient les dossiers des apprenants, les identifiants de certificat et les données d'audit de formation sous votre contrôle — sans frais par siège, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans tiers entre votre organisation et ses données de formation. La pile est livrée avec Postgres, Redis et un stockage d'objets compatible S3, de sorte que l'ensemble du LMS fonctionne sans aucun service externe.