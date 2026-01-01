Déployer ClassroomIO en un clic.
Système de gestion de l'apprentissage open source pour la conformité, la formation des clients et les programmes de formation des partenaires.
Choisissez un forfait VPS pour ClassroomIO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ClassroomIO
ClassroomIO est un système de gestion de l'apprentissage entièrement open source conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer des formations de conformité, des académies de formation client et des programmes de certification partenaires à partir d'une seule plateforme. Il regroupe des cours illimités, des leçons, des exercices, des espaces de travail multi-organisations, des certificats personnalisés et un constructeur de cours IA qui élabore des plans et du contenu de leçons pour vous.
L'auto-hébergement de ClassroomIO sur votre propre VPS maintient les dossiers des apprenants, les identifiants de certificat et les données d'audit de formation sous votre contrôle — sans frais par siège, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans tiers entre votre organisation et ses données de formation. La pile est livrée avec Postgres, Redis et un stockage d'objets compatible S3, de sorte que l'ensemble du LMS fonctionne sans aucun service externe.
Caractéristiques principales de ClassroomIO
Formation à la conformité
Suivez les échéances, les renouvellements, les périodes de grâce et les dérogations avec des certificats de marque et des identifiants personnalisés pour les programmes de formation réglementés.
Créateur de cours IA
Générer des plans de cours, du contenu de leçons et des devoirs en utilisant Gemini, GPT-4o ou Claude — puis affiner le résultat dans l'éditeur.
Tuteur de leçons IA
L'assistant IA intégré à la leçon répond aux questions des apprenants sur la page, en s'appuyant sur le matériel de cours environnant.
Programmes et Cohortes
Regroupez les cours en programmes avec des objectifs, la planification des cohortes, la gestion d'équipe et le suivi partagé des progrès.
Espaces de travail multi-organisations
Gérez des organisations distinctes avec leur propre image de marque, des domaines personnalisés et des enseignants à partir d'une seule instance ClassroomIO.
API REST et Webhooks
Inscrivez des utilisateurs, déclenchez des automatisations et recevez des événements tels que certificate.issued ou enrollment.completed pour intégrer ClassroomIO à votre pile.
Pourquoi exécuter ClassroomIO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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