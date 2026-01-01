Construiți sisteme care se scalează cu un domeniu .systems

38,99/an12,99/Primul an
Economisește 67%
Pentru primul an
.systems

Despre domeniul .systems

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .systems

Ce este un domeniu .systems?

.systems este un TLD generic potrivit pentru companii, furnizori IT, firme de inginerie și organizații care oferă soluții complexe, infrastructură sau servicii, punând accent pe munca structurată, bazată pe sisteme.

Pentru cine este un domeniu .systems?

Un domeniu .systems este potrivit pentru consultanții IT, furnizorii de software, integratorii de sisteme și furnizorii de infrastructură care oferă soluții tehnice complexe și asistență. Se potrivește atât proiectelor de nișă, cât și firmelor de tehnologie consacrate.

De ce să alegi un domeniu .systems?

Un domeniu .systems semnalează o concentrare structurată și tehnică încă de la prima vizită, îmbunătățind claritatea și amintirea mărcii. Acesta permite o denumire consistentă pe site-uri web, e-mailuri și documentație, ajutând la menținerea unei prezențe online profesionale și scalabile.

Informații despre domeniul .systems

TLD
.systems
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
3 ani
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
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Întrebări frecvente despre domeniul .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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