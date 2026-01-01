Scalare fără limite cu un domeniu .cloud

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Economisește 92%
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.cloud
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Despre domeniul .cloud

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .cloud

Ce este un domeniu .cloud?

.cloud este un TLD generic conceput pentru servicii cloud, produse SaaS și proiecte digitale. Este deschis oricui, ceea ce îl face popular pentru companiile de tehnologie, dezvoltatori și instrumente online.

Pentru cine este un domeniu .cloud?

Un domeniu .cloud este ideal pentru furnizorii SaaS, companiile de găzduire, consultanții IT și dezvoltatorii care prezintă instrumente sau platforme bazate pe cloud. Este potrivit pentru paginile de destinație ale produselor, serviciile de infrastructură și portofoliile tehnologice moderne.

De ce să alegi un domeniu .cloud?

Un domeniu .cloud semnalează în mod clar serviciile online și infrastructura modernă, ajutând vizitatorii să înțeleagă rapid obiectivele dumneavoastră. Acesta susține o imagine de branding clară pe site-ul web, e-mail și marketing, pe măsură ce afacerea dumneavoastră evoluează.

Informații despre domeniul .cloud

TLD
.cloud
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
3 ani
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Protecție premium a domeniului
Add-on
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
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Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
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Întrebări frecvente despre domeniul .cloud

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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