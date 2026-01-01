Creați fără limite cu un domeniu .studio

43,99/an12,99/Primul an
Economisește 70%
Pentru primul an
.studio

Despre domeniul .studio

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .studio

Ce este un domeniu .studio?

Domeniul .studio este un TLD generic adesea folosit de profesioniști din domeniul creației, agenții și studiouri. Flexibil și neutru din punct de vedere al locației, este potrivit pentru portofolii, case de producție și branduri de design.

Pentru cine este un domeniu .studio?

Un domeniu .studio se potrivește agențiilor de design, studiourilor de artă, fotografilor și freelancerilor creativi care își prezintă portofolii sau servicii. Este ideal pentru a evidenția lucrări vizuale și a consolida o identitate creativă profesională.

De ce să alegi un domeniu .studio?

Un domeniu .studio semnalează în mod clar un spațiu creativ sau axat pe producție, ajutând vizitatorii să înțeleagă serviciile tale dintr-o privire. Acesta susține un branding consistent pe site-ul web, e-mail și marketing, pe măsură ce afacerea ta se dezvoltă.

Informații despre domeniul .studio

TLD
.studio
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
1 an
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

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Întrebări frecvente despre domeniul .studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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