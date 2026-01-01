Ajută oamenii să își rezolve problemele cu un domeniu .solutions

33,99/an3,99/Primul an
Economisește 88%
Pentru primul an
.solutions

Despre domeniul .solutions

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .solutions

Ce este un domeniu .solutions?

.solutions este un TLD generic potrivit pentru companii și profesioniști care oferă servicii, răspunsuri sau rezolvarea problemelor. Este utilizat pe scară largă pentru consultanță, furnizori de tehnologie și site-uri axate pe asistență.

Pentru cine este un domeniu .solutions?

Un domeniu .solutions se potrivește consultanților, agențiilor, furnizorilor de software și startup-urilor tehnologice axate pe rezolvarea problemelor clienților. Acesta semnalează expertiză în rezolvarea problemelor pentru companiile de servicii, instrumentele SaaS și platformele de asistență.

De ce să alegi un domeniu .solutions?

Un domeniu .solutions semnalează clar că oferiți răspunsuri și servicii de rezolvare a problemelor, ajutând vizitatorii să înțeleagă rapid valoarea dvs. Acesta susține un branding consistent pe site-ul web, e-mail și marketing pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă.

Informații despre domeniul .solutions

TLD
.solutions
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
1 an
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
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Întrebări frecvente despre domeniul .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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