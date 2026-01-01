Rupeți povestea mai întâi cu un domeniu .news

35,99/an10,99/Primul an
Economisește 69%
Pentru primul an
.news

Despre domeniul .news

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .news

Ce este un domeniu .news?

Domeniul .news este un domeniu generic de nivel superior creat pentru site-uri web de știri, media și jurnalism. Nu are restricții specifice de eligibilitate și este utilizat pe scară largă pentru conținut informativ și actual.

Pentru cine este un domeniu .news?

Un domeniu .news este potrivit pentru editori, instituții media, bloggeri și organizații care distribuie actualizări la timp. Acesta ajută la evidențierea conținutului de știri, la construirea autorității și la menținerea publicului informat pe teme generale sau de nișă.

De ce să alegi un domeniu .news?

Un domeniu .news îți clarifică atenția dintr-o privire, ajutând vizitatorii să recunoască rapid informațiile și actualizările. Acesta susține un branding consistent pe site-ul web, în e-mail și în marketing, pe măsură ce oferta ta de conținut crește.

Informații despre domeniul .news

TLD
.news
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
1 an
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
Domeniile excelente se vând repede — caută-l și asigură-l pe al tău astăzi.Începe căutarea

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Întrebări frecvente despre domeniul .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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