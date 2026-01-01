Stabilește-ți afacerea cu un domeniu .company

22,99/an2,99/Primul an
Economisește 87%
Pentru primul an
.company

Despre domeniul .company

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .company

Ce este un domeniu .company?

.company este un TLD generic conceput pentru companii de orice dimensiune sau industrie. Este utilizat pe scară largă pentru site-uri corporative, portofolii și identități online profesionale, fără limite de locație.

Pentru cine este un domeniu .company?

Un domeniu .company este ideal pentru corporații, agenții și furnizori B2B care își doresc o identitate clară și profesională. Este potrivit pentru companii holding, filiale și echipe globale care au o prezență online unificată.

De ce să alegi un domeniu .company?

Un domeniu .company prezintă clar ce este organizația dumneavoastră și susține o imagine consistentă și profesională. Acesta îi ajută pe vizitatori să vă recunoască rapid și funcționează bine pe site-uri web, adrese de e-mail și branding pe termen lung.

Informații despre domeniul .company

TLD
.company
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
1 an
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
Domeniile excelente se vând repede — caută-l și asigură-l pe al tău astăzi.Începe căutarea

Explorează alte extensii de domeniu

.com

Domeniul preferat al lumii

16,99 €2,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.online

Afacerea ta, deschisă 24/7

33,99 €0,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.shop

Transformă vizitatorii în cumpărători

32,99 €0,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.io

Domeniul pe care orice startup îl dorește

65,99 €27,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.icu

Arată-le clienților tăi că afacerile tale sunt în .icu

14,99 €1,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.xyz

Proaspăt. Modern. Flexibil la nesfârșit.

18,99 €1,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.pro

Arată lumii ce faci cel mai bine

29,99 €2,99/Primul anVerifică disponibilitatea

.cloud

Locul unde funcționează afacerile moderne

24,99 €1,99/Primul anVerifică disponibilitatea

Întrebări frecvente despre domeniul .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.