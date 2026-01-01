Înregistrați-vă numele de domeniu .biz

20,99/an6,99/Primul an
Economisește 67%
Pentru primul an
.biz

Despre domeniul .biz

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .biz

Ce este un domeniu .biz?

Domeniul .biz este un domeniu generic de nivel superior creat pentru uz comercial. Este utilizat pe scară largă de companii, antreprenori și site-uri de comerț electronic care caută un nume clar, axat pe afaceri.

Pentru cine este un domeniu .biz?

Un domeniu .biz este potrivit pentru proprietarii de mici afaceri, startup-uri, consultanți și proiecte de comerț electronic axate pe activități comerciale. Acesta ajută la semnalizarea unei prezențe axate pe afaceri în primul rând pentru serviciile profesionale și site-urile web ale companiilor.

De ce să alegi un domeniu .biz?

Un domeniu .biz semnalează în mod clar un site web axat pe afaceri, ajutând vizitatorii să identifice rapid ceea ce oferiți. Acesta susține un branding profesional și consistent pe site, în e-mail și în marketing, pe măsură ce compania se dezvoltă.

Informații despre domeniul .biz

TLD
.biz
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
3 ani
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
Domeniile excelente se vând repede — caută-l și asigură-l pe al tău astăzi.Începe căutarea

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Întrebări frecvente despre domeniul .biz

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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