Lasă-ți creativitatea să vorbească printr-un domeniu .art

22,99/an1,99/Primul an
Economisește 91%
Pentru primul an
.art

Despre domeniul .art

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .art

Ce este un domeniu .art?

.art este un domeniu generic de nivel superior destinat artiștilor, galeriilor, muzeelor și brandurilor creative. Este deschis oricui din întreaga lume și este utilizat în mod obișnuit pentru portofolii, expoziții și alte proiecte axate pe artă.

Pentru cine este un domeniu .art?

Un domeniu .art se potrivește artiștilor, galeriilor, muzeelor și studiourilor de creație care își doresc un spațiu clar și memorabil pentru prezentarea online a lucrărilor lor. Este potrivit pentru portofolii, expoziții, proiecte de artă digitală și organizații culturale.

De ce să alegi un domeniu .art?

Un domeniu .art semnalează o concentrare clară pe creativitate și munca vizuală, ajutând vizitatorii să înțeleagă instantaneu site-ul dvs. web. Acesta susține un branding consistent pe site, e-mail și marketing pe măsură ce portofoliul sau afacerea dvs. se dezvoltă.

Informații despre domeniul .art

TLD
.art
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
3 ani
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
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Întrebări frecvente despre domeniul .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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