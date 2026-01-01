Atrage clienți cu un domeniu .agency

31,99/an3,99/Primul an
Economisește 88%
Pentru primul an
.agency

Despre domeniul .agency

O scurtă prezentare generală care te ajută să alegi și să înregistrezi un domeniu .agency

Ce este un domeniu .agency?

Domeniul .agency este un TLD generic deschis, introdus pentru agenții, firme de servicii și echipe profesionale. Este utilizat pe scară largă de companii de marketing, creație, recrutare și consultanță.

Pentru cine este un domeniu .agency?

Un domeniu .agency este ideal pentru agențiile de marketing, studiourile de creație, firmele de recrutare și echipele de consultanță care își doresc o identitate online clară și profesională. Se potrivește atât specialiștilor de nișă, cât și agențiilor multi-servicii.

De ce să alegi un domeniu .agency?

Un domeniu .agency comunică clar serviciile tale profesionale și face brandul tău mai ușor de recunoscut. Acesta permite o denumire consistentă pe site-ul web, în e-mail și în campanii, contribuind la menținerea clarității pe măsură ce afacerea ta se extinde.

Informații despre domeniul .agency

TLD
.agency
Tipul TLD
gTLD
Perioada minimă de înregistrare
1 an
Perioada maximă de înregistrare
1 an
Protecția confidențialității domeniului
Gratuit
Blocare la registrator
Domenii IDN
DNSSEC
Taxa ICANN
0,17 €

De ce să-ți înregistrezi domeniul la Hostinger?

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice
Asistență de specialitate 24/7
Protecție gratuită a confidențialității domeniului
Pagină „În curând” sau link în bio gratuit
Prețuri competitive
Sfaturi

Cum să obții cel mai bun nume de domeniu

1. Include numele brandului tău

Folosește numele brandului sau cuvintele cheie pentru a crește recunoașterea și vizibilitatea în rezultatele căutării.
Numele de domeniu sub trei cuvinte sunt mai ușor de citit și de reținut.
Evită cratimele, numerele, argoul și cuvintele greu de scris.
Alege o extensie care se potrivește publicului tău, fie că este local sau global.
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Întrebări frecvente despre domeniul .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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