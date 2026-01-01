Implementați Fleetbase cu un singur clic.
Platformă logistică open-source pentru operațiuni cu flote, expediere, rutare și managementul livrărilor pe ultimul kilometru.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fleetbase
Fleetbase este o platformă open-source pentru managementul logisticii și transportului care transformă o singură implementare într-un backend complet pentru operațiuni — gestionarea comenzilor, expedierea șoferilor, planificarea rutelor, urmărirea live a vehiculelor și notificări pentru clienți. Arhitectura sa modulară, construită în jurul unor extensii instalabile precum Fleet-Ops, Storefront și Pallet, permite echipelor să deruleze fluxuri de lucru pentru livrare, la cerere, depozitare și service pe teren pe un singur nivel partajat de identitate, permisiune și API.
Găzduirea automată a Fleetbase pe propriul VPS păstrează adresele clienților, locațiile șoferilor și istoricul comenzilor în infrastructura pe care o controlați, evită stabilirea prețurilor per loc pe măsură ce flotele cresc și oferă dezvoltatorilor acces direct la API-ul REST, evenimentele socket și webhook-urile necesare pentru a construi aplicații personalizate pentru drivere sau clienți.
Funcționalități cheie ale Fleetbase
Consola de operațiuni a flotei
Gestionați comenzile, șoferii, vehiculele, zonele de servicii și tarifele dintr-un singur tablou de bord creat pentru echipele de dispecerat.
Urmărirea vehiculelor în timp real
Urmărește șoferii și vehiculele pe o hartă live cu actualizări de poziție bazate pe prize și istoric complet al activității.
Planificarea rutei
Planificați rute cu opriri multiple și estimați timpii de livrare folosind date despre distanță și durată bazate pe OSRM.
Registrul extensiilor
Instalați extensii precum Fleet-Ops, Storefront și Pallet pentru a adăuga capabilități de expediere, comerț și depozitare.
API centrat pe dezvoltatori
Construiți drivere personalizate și aplicații pentru clienți pe baza unui API REST documentat cu webhook-uri și evenimente socket în timp real.
De ce să rulezi Fleetbase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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