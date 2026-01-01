Implementați Cognee cu un singur clic.
Motor de memorie bazat pe inteligență artificială, auto-găzduit, care transformă datele într-un grafic de cunoștințe interogabil pentru agenți.
Alege un plan VPS pentru Cognee
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cognee
Cognee este un motor de memorie bazat pe inteligență artificială, open-source, care înlocuiește conductele RAG fragile cu un strat semantic real. Acesta ingerează documente, conversații, imagini, fișiere audio și înregistrări din baza de date, folosește LLM-ul ales pentru a extrage entități și relații și le stochează ca un grafic de cunoștințe conectat alături de încorporări vectoriale, astfel încât agenții să răspundă la întrebări din fapte legate în loc de fragmente de text izolate.
Un singur apel API gestionează ingerarea, iar căutarea returnează rezultate bazate pe grafuri pe care aplicațiile și framework-urile de agenți le pot consuma direct. Rularea Cognee pe propriul VPS păstrează documentele proprietare, embedding-urile și graficul rezultat pe infrastructura pe care o controlați, PostgreSQL păstrând metadatele relaționale și volumele persistente deținând depozitele vectoriale și grafice.
Funcționalități cheie ale Cognee
Memoria grafică a cunoștințelor
Cognee extrage entități și relații din datele dvs. și le stochează ca un grafic interogabil în loc de fragmente de text simple.
Ingerează orice sursă
Încărcați documente, conversații, imagini, fișiere audio și înregistrări din baza de date printr-o singură API și permiteți Cognee să le normalizeze în memorie.
Căutare bazată pe grafuri
Interogați în limbaj natural și obțineți răspunsuri bazate pe fapte conectate, ceea ce reduce considerabil halucinațiile din răspunsurile agenților.
Adu propriul tău LLM
Direcționați Cognee către OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq sau un endpoint Ollama local prin modificarea unei singure setări a modelului.
API REST pentru agenți
Memoria este expusă printr-o API REST autentificată, astfel încât aplicațiile și framework-urile de agenți o pot citi și scrie prin HTTPS.
Privat în mod implicit
Fișierele, încorporările și graficul rămân în volume Docker pe VPS-ul dvs. în loc de un serviciu de memorie terț.
De ce să rulezi Cognee pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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