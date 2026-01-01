Cognee este un motor de memorie bazat pe inteligență artificială, open-source, care înlocuiește conductele RAG fragile cu un strat semantic real. Acesta ingerează documente, conversații, imagini, fișiere audio și înregistrări din baza de date, folosește LLM-ul ales pentru a extrage entități și relații și le stochează ca un grafic de cunoștințe conectat alături de încorporări vectoriale, astfel încât agenții să răspundă la întrebări din fapte legate în loc de fragmente de text izolate.

Un singur apel API gestionează ingerarea, iar căutarea returnează rezultate bazate pe grafuri pe care aplicațiile și framework-urile de agenți le pot consuma direct. Rularea Cognee pe propriul VPS păstrează documentele proprietare, embedding-urile și graficul rezultat pe infrastructura pe care o controlați, PostgreSQL păstrând metadatele relaționale și volumele persistente deținând depozitele vectoriale și grafice.