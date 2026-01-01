alojamento svelte

Concebido para o modo como o Svelte é enviado.

Implemente a sua aplicação Svelte com uma configuração que não atrapalhe. Envie o seu código e o alojamento Node.js da Hostinger fornecerá o tempo de execução necessário para que o seu projeto carregue rapidamente e a sua compilação seja executada com menos configuração manual. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, projetada para lidar com o tráfego sem ajustes constantes. Isto significa menos tarefas de implementação para acompanhar e mais tempo dedicado ao desenvolvimento de recursos que os utilizadores realmente utilizam.