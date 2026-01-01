Alojamento Svelte
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Concebido para o modo como o Svelte é enviado.
Implemente a sua aplicação Svelte com uma configuração que não atrapalhe. Envie o seu código e o alojamento Node.js da Hostinger fornecerá o tempo de execução necessário para que o seu projeto carregue rapidamente e a sua compilação seja executada com menos configuração manual. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, projetada para lidar com o tráfego sem ajustes constantes. Isto significa menos tarefas de implementação para acompanhar e mais tempo dedicado ao desenvolvimento de recursos que os utilizadores realmente utilizam.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Svelte
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Svelte.
O que é o alojamento Svelte?
O alojamento Svelte é uma configuração de alojamento Node.js para implementar aplicações criadas com Svelte num servidor de produção. É importante porque a sua aplicação precisa de um ambiente de execução, um processo de compilação e um fluxo de trabalho de implementação para servir páginas e lidar com atualizações de forma fiável em produção.
Qual a diferença entre o alojamento Svelte e o alojamento VPS comum?
Com o alojamento VPS tradicional, gere o sistema operativo, o Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas para si, permitindo-lhe concentrar-se na sua aplicação Svelte e no processo de implementação.
Posso implementar uma aplicação Svelte a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Pode ligar a sua conta GitHub, conceder acesso ao repositório privado e implementar a partir da branch que escolher. Depois disso, os pushes para essa branch podem desencadear atualizações como qualquer outra implementação baseada em Git.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento Svelte?
Existem limites de recursos e de tráfego por plano, e se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas o tráfego intenso e constante deve ser compatível com um plano maior.
Como faço para migrar uma aplicação Svelte da minha máquina local para outro host?
Envie a aplicação para um repositório Git, ligue-a ao Hostinger e configure os comandos de compilação e arranque no painel. Se a sua aplicação já estiver em execução localmente, a migração geralmente envolve apenas o ajuste de variáveis de ambiente e definições de implementação.