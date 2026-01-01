Alojamento de remixes
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Alojamento Remix otimizado para velocidade
Implemente a sua aplicação Remix num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Envie o seu código e as suas rotas, carregadores e ações serão executados num ambiente pronto para servidor, desenvolvido para aplicações web full-stack. O seu projeto permanece numa infraestrutura gerida com o tempo de atividade e a capacidade de crescimento que o tráfego de produção exige. Isto significa menos tempo gasto com a manutenção do servidor e mais tempo a criar recursos para os utilizadores.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento de remixes
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Remix.
O que é o Remix Hosting e porque preciso dele?
O alojamento Remix significa implantar uma aplicação Remix num ambiente Node.js que possa executar o seu código de servidor e servir tráfego real. Isto é importante porque o Remix necessita de um ambiente de execução que suporte o processamento completo de pedidos, e não apenas o alojamento de ficheiros estáticos.
Qual a diferença entre o alojamento Remix e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o nosso alojamento Remix, a configuração do ambiente de execução e do servidor é feita para si, permitindo-lhe implementar a aplicação sem ter de se preocupar com a manutenção da máquina.
Posso implementar uma aplicação Remix a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Os pushes futuros podem desencadear novas builds da mesma forma que o fazem para os repositórios públicos.
O que acontece se a minha aplicação Remix receber mais tráfego do que o plano inclui?
Não há cobranças extra inesperadas. Se a sua aplicação ultrapassar os limites incluídos no plano, terá de migrar para um plano superior ou ajustar a utilização para que o serviço continue a funcionar dentro dos recursos alocados.
Como faço para migrar a minha aplicação Remix do ambiente de desenvolvimento local ou de outro alojamento para a Hostinger?
Submeta o seu projeto Remix para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a branch desejada. Se estiver a migrar de outro alojamento, mantenha o código da aplicação e as variáveis de ambiente e, após os testes, redirecione o tráfego para a nova implementação.