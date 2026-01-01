Alojamento Remix otimizado para velocidade

Implemente a sua aplicação Remix num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Envie o seu código e as suas rotas, carregadores e ações serão executados num ambiente pronto para servidor, desenvolvido para aplicações web full-stack. O seu projeto permanece numa infraestrutura gerida com o tempo de atividade e a capacidade de crescimento que o tráfego de produção exige. Isto significa menos tempo gasto com a manutenção do servidor e mais tempo a criar recursos para os utilizadores.