Alojamento Gatsby
Implemente sites Gatsby em minutos, não em horas.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Gatsby
Hospede a sua aplicação Gatsby com confiança num alojamento Node.js fiável, criado para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar sem riscos.
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3,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Construído para o desempenho de Gatsby
Implemente o seu site Gatsby num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Envie o seu código e as suas páginas estáticas e a lógica da aplicação serão servidas a partir de um ambiente de execução pronto para projetos JavaScript modernos. O seu projeto permanece numa infraestrutura gerida, com disponibilidade e escalabilidade garantidas. Isto significa menos tarefas de implementação para gerir e mais tempo para criar recursos que os seus utilizadores possam realmente utilizar.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Gatsby
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Gatsby.
O que é o alojamento Gatsby e porque é importante para os sites em produção?
O alojamento Gatsby significa implantar uma aplicação ou site Gatsby num ambiente de execução que serve o frontend gerado e suporta as partes do Node.js que o seu projeto possa necessitar. Isto é importante porque o alojamento de produção lida com o tempo de atividade, a escalabilidade e a implementação, para que não tenha de executar tudo na sua máquina local.
Qual a diferença entre o alojamento Gatsby e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por si próprio. Com o alojamento Gatsby gerido, a plataforma trata do fluxo de execução e implementação por si, permitindo que se concentre na aplicação em vez da configuração do servidor.
Posso implementar uma aplicação Gatsby a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch que pretende utilizar. As atualizações podem ser implementadas em pushes futuros da mesma forma que num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas extra para acolher eventos Gatsby?
Existem limites de recursos e de tráfego nos planos e, se um projeto ultrapassar esses limites, terá de fazer um upgrade em vez de pagar taxas adicionais aleatórias. Verifique os detalhes do plano para conhecer os limites atuais antes de iniciar o projeto em grande escala.
Como faço para migrar um site Gatsby do ambiente de desenvolvimento local ou de outro alojamento?
Ligue o projeto Gatsby a partir do seu repositório Git ou carregue o código-fonte da compilação e, em seguida, implemente-o na Hostinger. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as suas variáveis de ambiente e as definições de domínio e verifique se a compilação e o ambiente de execução correspondem à sua configuração atual.