alojamento docusaurus

Hospedagem do Docusaurus
Implemente sites Docusaurus em minutos, não em horas.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento do Docusaurus
Aloje o seu site Docusaurus com confiança num alojamento Node.js fiável, criado para produção. Todos os planos incluem a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar sem riscos.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Criado para documentos Docusaurus que escalam.
Implemente o seu site Docusaurus num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Publique a sua aplicação de documentação e a Hostinger trata do ambiente de execução, para que o seu site de conteúdos esteja pronto para exibir páginas com um fluxo de trabalho simples e familiar. O seu projeto também é executado numa infraestrutura gerida, construída para a fiabilidade, para que gaste menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a atualizar o conteúdo. Isto proporciona à sua equipa um ambiente estável para a documentação, capaz de acompanhar o crescimento do seu website.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Docusaurus
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Docusaurus.
O que acolhe a Docusaurus?
O alojamento Docusaurus significa implantar um site criado com Docusaurus num ambiente Node.js ativo, para que as pessoas possam aceder online. Isto é importante porque a sua documentação, blog ou site de projeto precisa de um ambiente de servidor e de um processo de implementação estável, e não apenas de desenvolvimento local.
Qual a diferença entre o alojamento Docusaurus e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node.js, a inicialização de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger para alojamento Docusaurus, a configuração de execução e implementação é gerida para si, permitindo-lhe concentrar-se no website em vez da manutenção do servidor.
Posso implementar um repositório privado do GitHub com o Docusaurus?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Depois disso, os pushes para essa branch poderão desencadear atualizações da mesma forma que num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para os sites Docusaurus?
O tráfego está ligado aos limites do seu plano de alojamento e, se o seu website Docusaurus crescer para além desses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não escondemos taxas adicionais com termos vagos, por isso verifique os limites do plano antes de lançar o site.
Como faço para migrar o meu site Docusaurus do ambiente de desenvolvimento local para outro servidor?
Coloque o site num repositório Git, ligue-o à Hostinger e implemente a branch que contém a sua versão de produção. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio após a implementação e verifique se as definições de compilação correspondem à sua configuração existente.