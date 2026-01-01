Uczyń swoją markę niezapomnianą dzięki domenie .fun

152,99/rok3,99/1 rok
Oszczędź 97%
Na pierwszy rok
.fun
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O domenie .fun

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .fun

Czym jest domena .fun?

Domena .fun to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) przeznaczona do rozrywki, hobby i projektów o charakterze rozrywkowym. Jest otwarta dla wszystkich i często wykorzystywana w grach, wydarzeniach, serwisach humorystycznych i społecznościach kreatywnych.

Dla kogo jest domena .fun?

Domena .fun jest odpowiednia dla blogów zajmujących się rozrywką, społeczności graczy, organizatorów wydarzeń, usług imprezowych i twórców humoru, którzy chcą prezentować zabawne treści, budować niezapomniane marki i sygnalizować lekkie, pogodne doświadczenia.

Dlaczego warto wybrać domenę .fun?

Domena .fun wyraźnie sygnalizuje rozrywkową treść, pomagając odwiedzającym na pierwszy rzut oka zrozumieć Twoją witrynę i sprawiając, że Twoja nazwa jest łatwiejsza do zapamiętania. Wspiera spójny branding w witrynie, e-mailu i kanałach marketingowych.

Informacje o domenie .fun

TLD
.fun
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Ochrona domeny premium
Add-on
Blokada rejestratora
DNSSEC
Opłata ICANN
0,74 zł

Dlaczego warto zarejestrować domenę w Hostinger?

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Domena .fun — najczęściej zadawane pytania

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 3,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 152,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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