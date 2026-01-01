Daj swojemu głosowi dom z domeną .blog

117,99/rok7,99/1 rok
Oszczędź 93%
Na pierwszy rok
.blog

O domenie .blog

Krótki przegląd, który pomoże Ci wybrać i zarejestrować domenę .blog

Czym jest domena .blog?

Domena .blog to ogólna domena najwyższego poziomu (TLD) stworzona dla blogów oraz publikacji osobistych i zawodowych. Jest dostępna dla każdego i szeroko wykorzystywana przez pisarzy, marki i strony internetowe skupione na treści.

Dla kogo jest domena .blog?

Domena .blog jest idealna dla autorów, twórców treści, marketerów i zespołów medialnych, którzy chcą mieć przejrzyste miejsce na artykuły i publikacje. Pasuje do blogów osobistych, centrów informacyjnych firm i niszowych projektów wydawniczych.

Dlaczego warto wybrać domenę .blog?

Domena .blog wyraźnie sygnalizuje witryny skoncentrowane na treści, pomagając odwiedzającym natychmiast zrozumieć Twoją witrynę i łatwo ją zapamiętać. Zapewnia spójny, profesjonalny wybór dla Twoich postów, adresów e-mail i długoterminowego rozwoju marki.

Informacje o domenie .blog

TLD
.blog
Typ domeny najwyższego poziomu
gTLD
Minimalny okres rejestracji
1 rok
Maksymalny okres rejestracji
3 lat
Ochrona prywatności domeny
Bezpłatne
Blokada rejestratora
Opłata ICANN
0,74 zł

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Domena .blog — najczęściej zadawane pytania

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 7,99 zł for the first year. After that, the renewal fee is 117,99 zł/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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