Installer Lago med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-måling og bruksbasert faktureringsplattform for SaaS-, fintech- og infrastrukturselskaper.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Lago
Lago er en åpen kildekode-målings- og faktureringsplattform bygget for SaaS-, fintech- og infrastruktur-selskaper som trenger fleksibel, bruksbasert prising. Den tilbyr sanntids hendelsesinnsamling, abonnementsadministrasjon, fakturagenerering og et utviklerfokusert API for å støtte komplekse prismodeller — fra prisplaner per sete til graderte, pakke- og prosentbaserte nivåer.
Ved å selv-hoste Lago på din egen VPS holder du hver kundehendelse, faktura og prisregel under din direkte kontroll, fjerner transaksjonsgebyrer belastet av hostede faktureringsverktøy, og lar deg skreddersy integrasjoner og datalagring til dine spesifikke samsvars- og produktkrav.
Viktige funksjoner i Lago
Bruksbasert fakturering
Fakturer per API-kall, sete, GB, eller hvilken som helst måleenhet uten å bygge tilpasset faktureringsinfrastruktur fra bunnen av.
Sanntidsmåling
Motta kundearrangementer etter hvert som de skjer, og vis nøyaktige bruksdata for fakturaer og dashbord.
Fleksible prismodeller
Kombiner faste, graderte, pakke- og prosentbaserte nivåer innenfor én enkelt plan for å modellere enhver prisstrategi.
Fakturaoppretting
Generer og eksporter PDF-fakturaer automatisk basert på abonnementsperioder og målt forbruk.
Utviklerførste API
Integrer fakturering i produktet ditt via et rent REST API og webhooks i stedet for hostede brukergrensesnitt.
Hvorfor kjøre Lago på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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