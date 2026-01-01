Lago er en åpen kildekode-målings- og faktureringsplattform bygget for SaaS-, fintech- og infrastruktur-selskaper som trenger fleksibel, bruksbasert prising. Den tilbyr sanntids hendelsesinnsamling, abonnementsadministrasjon, fakturagenerering og et utviklerfokusert API for å støtte komplekse prismodeller — fra prisplaner per sete til graderte, pakke- og prosentbaserte nivåer.

Ved å selv-hoste Lago på din egen VPS holder du hver kundehendelse, faktura og prisregel under din direkte kontroll, fjerner transaksjonsgebyrer belastet av hostede faktureringsverktøy, og lar deg skreddersy integrasjoner og datalagring til dine spesifikke samsvars- og produktkrav.