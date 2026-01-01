InvenTree er en nettbasert plattform for lager- og deleadministrasjon, bygget for ingeniør- og produksjonsteam. Den erstatter regnearkbasert sporing og frakoblede verktøy med et enhetlig system som administrerer lagernivåer, delekataloger, stykklistene, leverandørinformasjon, innkjøpsordrer og salgsordrer på ett sted. Bygget med et rent REST API og en utvidbar plugin-arkitektur, passer det inn i eksisterende ingeniørarbeidsflyter i stedet for å tvinge team til å tilpasse seg det.

Selv-hosting av InvenTree på din VPS holder deledatabasen din, leverandørpriser og produksjonsstykklistene på infrastruktur du kontrollerer – spesielt viktig for maskinvareprosjekter og produsenter som behandler data om komponentanskaffelse som proprietære.