Installer InvenTree med ett klikk.
Åpen kildekode-system for deler og lagerstyring for sporing av lagerbeholdning, stykklister og leverandørinformasjon.
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Hva du kan bygge med InvenTree
InvenTree er en nettbasert plattform for lager- og deleadministrasjon, bygget for ingeniør- og produksjonsteam. Den erstatter regnearkbasert sporing og frakoblede verktøy med et enhetlig system som administrerer lagernivåer, delekataloger, stykklistene, leverandørinformasjon, innkjøpsordrer og salgsordrer på ett sted. Bygget med et rent REST API og en utvidbar plugin-arkitektur, passer det inn i eksisterende ingeniørarbeidsflyter i stedet for å tvinge team til å tilpasse seg det.
Selv-hosting av InvenTree på din VPS holder deledatabasen din, leverandørpriser og produksjonsstykklistene på infrastruktur du kontrollerer – spesielt viktig for maskinvareprosjekter og produsenter som behandler data om komponentanskaffelse som proprietære.
Viktige funksjoner i InvenTree
Stykkliste
Definer flernivå-stykklister for komplekse sammenstillinger, med automatisk lagerallokering og mangelberegninger for å planlegge produksjonsbygg nøyaktig.
Lagersporing
Spor lagerbeholdning på tvers av flere lagringssteder, med full bevegelseshistorikk og varsler om lavt lager for hver del.
Leverandørstyring
Legg ved leverandør- og produsentlenker til hver del, inkludert prisnivåer, leveringstider og minimumsbestillinger for direkte innkjøpssammenligning.
Innkjøpsordrer
Opprett og spor innkjøpsordrer fra opprettelse til levering, med automatiske lagerbeholdningsoppdateringer når innkommende forsendelser mottas.
REST API og plugins
Et komplett REST API og plugin-system kobler InvenTree til strekkodeskannere, etikettskrivere, ERP-systemer og tilpassede automatiseringsarbeidsflyter.
Salgordrer
Administrer kundeordrer og tildel lagerbeholdning til oppfyllelse, og hold salg og varelager synkronisert uten et separat ordrehåndteringsverktøy.
Hvorfor kjøre InvenTree på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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