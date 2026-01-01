Frigate er en åpen kildekode nettverksvideoopptaker bygget rundt sanntidsobjektdeteksjon. Den analyserer kontinuerlig strømmen fra IP-kameraene dine, identifiserer mennesker, biler, dyr og andre objekter på stedet, og bare registrerer eller varsler når noe meningsfullt faktisk skjer i stedet for på hver piksel av bevegelse.

Fordi hver ramme behandles på din egen server, forlater opptakene aldri maskinen du kontrollerer, uten abonnement på nettskyen, uten gebyrer per kamera, og ingen leverandør som bestemmer hvor lenge opptakene blir lagret. Frigate fungerer med alle kameraer som leverer en RTSP-strøm, lagrer opptak på lokal disk, og integreres med Home Assistant og MQTT for automatisering.