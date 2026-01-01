Dele Frigate i ett klikk installasjon.
Open-source nettverksvideoopptaker med sanntids lokal AI-objektdeteksjon for IP-kameraene dine.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Frigate
Frigate er en åpen kildekode nettverksvideoopptaker bygget rundt sanntidsobjektdeteksjon. Den analyserer kontinuerlig strømmen fra IP-kameraene dine, identifiserer mennesker, biler, dyr og andre objekter på stedet, og bare registrerer eller varsler når noe meningsfullt faktisk skjer i stedet for på hver piksel av bevegelse.
Fordi hver ramme behandles på din egen server, forlater opptakene aldri maskinen du kontrollerer, uten abonnement på nettskyen, uten gebyrer per kamera, og ingen leverandør som bestemmer hvor lenge opptakene blir lagret. Frigate fungerer med alle kameraer som leverer en RTSP-strøm, lagrer opptak på lokal disk, og integreres med Home Assistant og MQTT for automatisering.
Viktige funksjoner i Frigate
Lokal AI-deteksjon
Objekter blir identifisert på din egen maskinvare i sanntid, slik at deteksjon fortsetter å fungere selv når internettforbindelsen ikke gjør det.
Færre falske varsler
Opptak og varsler utløses av faktiske personer, biler eller dyr i stedet for av skygger, regn eller passerende frontlykter.
Kontinuerlig opptak og gjennomgang
Rundt i døgnet opptak sitter ved siden av en tidslinje av oppdagede hendelser, slik at du kan hoppe rett til øyeblikket som betyr noe.
Fungerer med alle kameraer
Koble til kameraer fra ethvert merke via RTSP i stedet for å være låst til én enkelt produsent eller skytjeneste.
Home Assistant-integrasjon
Deteksjoner blir publisert over MQTT slik at lys, sirener og andre smarte hjem automasjoner kan reagere i øyeblikket noe blir sett.
Innebygd restreaming
Den pakkede go2rtc-restreamer trekker hvert kamera en gang og deler det med hver seer, og holder ikke lasten av selve kameraet.
Hvorfor kjøre Frigate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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