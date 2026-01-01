Openship is een open source, zelf-hostbaar implementatieplatform dat elke server verandert in je eigen platform-as-a-service. Wijs het naar een Git-repository en het detecteert de stack, bouwt een container, voorziet databases, domeinen en TLS, en levert het resultaat — geen pipeline-bestanden of YAML om te onderhouden. Push-to-deploy, preview-omgevingen, staging- en productie-workflows, en one-click rollbacks zijn ingebouwd.

Openship zelf hosten houdt je build-pipeline, applicatiegegevens en infrastructuur volledig op machines die je beheert, zonder prijs per gebruiker of vendor lock-in. Beheer alles vanuit een webdashboard, desktop-app, CLI of REST API, en verplaats standaard Docker-containers tussen providers wanneer je maar wilt.