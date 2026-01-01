Implementeer Openship met één-klikinstallatie.
Open-source, zelfhostbaar implementatieplatform met ingebouwde CI/CD voor het uitrollen van elke stack naar je eigen servers.
Kies een VPS-plan voor Openship
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Openship kunt bouwen
Openship is een open source, zelf-hostbaar implementatieplatform dat elke server verandert in je eigen platform-as-a-service. Wijs het naar een Git-repository en het detecteert de stack, bouwt een container, voorziet databases, domeinen en TLS, en levert het resultaat — geen pipeline-bestanden of YAML om te onderhouden. Push-to-deploy, preview-omgevingen, staging- en productie-workflows, en one-click rollbacks zijn ingebouwd.
Openship zelf hosten houdt je build-pipeline, applicatiegegevens en infrastructuur volledig op machines die je beheert, zonder prijs per gebruiker of vendor lock-in. Beheer alles vanuit een webdashboard, desktop-app, CLI of REST API, en verplaats standaard Docker-containers tussen providers wanneer je maar wilt.
Belangrijkste kenmerken van Openship
Ingebouwde CI/CD
Push-to-deploy met previewomgevingen, staging- en productieprocessen, en terugdraaien met één klik — zonder pipelinebestanden te hoeven schrijven.
Elke stack, elke server
Implementeer Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker of monorepos op elke VPS, dedicated server of homelab.
Volledig beheerde backend
Stel Postgres, MySQL, MongoDB en Redis beschikbaar naast workers, WebSockets en objectopslag vanaf één enkel controlepaneel.
Domeinen en SSL
Automatische HTTPS-certificaten, wildcardondersteuning en onbeperkte domeinen met automatische verlenging die wordt afgehandeld voor elke implementatie.
Drie manieren om te werken
Beheer implementaties vanuit een volledige desktop-app, een webdashboard voor teams, of een scriptbare CLI ondersteund door een REST API.
Containerportabiliteit
Alles draait als standaard Docker-containers, zodat je workloads vrijelijk kunt verplaatsen tussen providers of zelf-gehoste hardware.
Waarom Openship op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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