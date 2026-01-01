Implementeer ExcaliDash met een Ã©Ã©n-klik-installatie.
Zelfgehost dashboard voor het organiseren, beheren en samenwerken aan je Excalidraw tekeningen, met versiegeschiedenis en veilige linkdeling.
Kies een VPS-plan voor ExcaliDash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ExcaliDash kunt bouwen
ExcaliDash is een zelfgehoste beheerlaag voor Excalidraw die een verzameling verspreide tekeningen omzet in een georganiseerde, doorzoekbare werkruimte. In plaats van te jongleren met individuele .excalidraw-bestanden, krijg je een centraal dashboard waar schetsen in collecties leven, elke wijziging wordt vastgelegd in de versiegeschiedenis en diagrammen kunnen worden gedeeld via gerichte links. Het bundelt de volledige Excalidraw-editor met een lichtgewicht backend, zodat tekenen, opslaan en organiseren allemaal in Ã©Ã©n privÃ©-instantie gebeuren.
Door ExcaliDash op je eigen VPS te draaien, blijven al je diagrammen, architectuurschetsen en brainstormborden volledig binnen je infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker en geen toegang van derden tot je gegevens, terwijl optionele accounts voor meerdere gebruikers en OIDC single sign-on teams veilig laten samenwerken onder je eigen controle.
Belangrijkste kenmerken van ExcaliDash
Gecentraliseerd Tekeningdashboard
Organiseer al je Excalidraw-schetsen in collecties met miniaturen en zoekfunctie, zodat diagrammen gemakkelijk te vinden zijn in plaats van verspreid over losse bestanden.
Versiegeschiedenis
Elke bewerking wordt automatisch vastgelegd, waardoor je eerdere statussen kunt bekijken en eerdere versies van elke tekening kunt herstellen wanneer je fouten maakt.
Gedeelde links met beperkte toegang
Deel individuele tekeningen via links met toegangscontrole, zodat medewerkers of belanghebbenden kijk- of bewerktoegang krijgen zonder je hele werkruimte bloot te stellen.
Realtime samenwerking
Meerdere mensen kunnen samen aan hetzelfde canvas werken via WebSockets, waardoor live brainstorm- en ontwerpsessies soepel verlopen voor verspreide teams.
Flexibele Authenticatie
Draai in modus voor Ã©Ã©n gebruiker of schakel accounts voor meerdere gebruikers in met OIDC single sign-on, geschikt voor zowel persoonlijk gebruik als voor grotere teams.
Waarom ExcaliDash op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.