ExcaliDash is een zelfgehoste beheerlaag voor Excalidraw die een verzameling verspreide tekeningen omzet in een georganiseerde, doorzoekbare werkruimte. In plaats van te jongleren met individuele .excalidraw-bestanden, krijg je een centraal dashboard waar schetsen in collecties leven, elke wijziging wordt vastgelegd in de versiegeschiedenis en diagrammen kunnen worden gedeeld via gerichte links. Het bundelt de volledige Excalidraw-editor met een lichtgewicht backend, zodat tekenen, opslaan en organiseren allemaal in Ã©Ã©n privÃ©-instantie gebeuren.

Door ExcaliDash op je eigen VPS te draaien, blijven al je diagrammen, architectuurschetsen en brainstormborden volledig binnen je infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker en geen toegang van derden tot je gegevens, terwijl optionele accounts voor meerdere gebruikers en OIDC single sign-on teams veilig laten samenwerken onder je eigen controle.