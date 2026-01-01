Tot wel 69% korting op ExcaliDash

Implementeer ExcaliDash met een Ã©Ã©n-klik-installatie.

Zelfgehost dashboard voor het organiseren, beheren en samenwerken aan je Excalidraw tekeningen, met versiegeschiedenis en veilige linkdeling.

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AI-beheerde VPS
â‚¬5,49/mnd
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KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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8 GB RAM
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KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
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Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ExcaliDash kunt bouwen

ExcaliDash is een zelfgehoste beheerlaag voor Excalidraw die een verzameling verspreide tekeningen omzet in een georganiseerde, doorzoekbare werkruimte. In plaats van te jongleren met individuele .excalidraw-bestanden, krijg je een centraal dashboard waar schetsen in collecties leven, elke wijziging wordt vastgelegd in de versiegeschiedenis en diagrammen kunnen worden gedeeld via gerichte links. Het bundelt de volledige Excalidraw-editor met een lichtgewicht backend, zodat tekenen, opslaan en organiseren allemaal in Ã©Ã©n privÃ©-instantie gebeuren.

Door ExcaliDash op je eigen VPS te draaien, blijven al je diagrammen, architectuurschetsen en brainstormborden volledig binnen je infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker en geen toegang van derden tot je gegevens, terwijl optionele accounts voor meerdere gebruikers en OIDC single sign-on teams veilig laten samenwerken onder je eigen controle.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van ExcaliDash

Gecentraliseerd Tekeningdashboard

Organiseer al je Excalidraw-schetsen in collecties met miniaturen en zoekfunctie, zodat diagrammen gemakkelijk te vinden zijn in plaats van verspreid over losse bestanden.

Versiegeschiedenis

Elke bewerking wordt automatisch vastgelegd, waardoor je eerdere statussen kunt bekijken en eerdere versies van elke tekening kunt herstellen wanneer je fouten maakt.

Gedeelde links met beperkte toegang

Deel individuele tekeningen via links met toegangscontrole, zodat medewerkers of belanghebbenden kijk- of bewerktoegang krijgen zonder je hele werkruimte bloot te stellen.

Realtime samenwerking

Meerdere mensen kunnen samen aan hetzelfde canvas werken via WebSockets, waardoor live brainstorm- en ontwerpsessies soepel verlopen voor verspreide teams.

Flexibele Authenticatie

Draai in modus voor Ã©Ã©n gebruiker of schakel accounts voor meerdere gebruikers in met OIDC single sign-on, geschikt voor zowel persoonlijk gebruik als voor grotere teams.

Waarom ExcaliDash op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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