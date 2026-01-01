Decidim is het kader voor participatieve democratie dat oorspronkelijk is gebouwd voor de stad Barcelona en nu wordt gebruikt door nationale overheden, regionale raden, universiteiten en maatschappelijke organisaties in meer dan dertig landen om referenda, participatieve budgetten, burgervergaderingen en online processen voor beleidsco-creatie uit te voeren.

Door Decidim zelf te hosten op je eigen VPS blijven burgergegevens, stemgegevens en deliberatiegeschiedenis volledig onder jouw soevereiniteit — nooit op een SaaS van derden — terwijl je de volledige Ruby on Rails-codebase onder AGPL-3.0 krijgt om uit te breiden, te controleren en te federeren met andere Decidim-instanties.