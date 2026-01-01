Implementeer Decidim met één klik installatie.
Open source platform voor participatieve democratie voor burgerraadplegingen, participatieve budgettering en gezamenlijke besluitvorming.
Kies een VPS-plan voor Decidim
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Decidim kunt bouwen
Decidim is het kader voor participatieve democratie dat oorspronkelijk is gebouwd voor de stad Barcelona en nu wordt gebruikt door nationale overheden, regionale raden, universiteiten en maatschappelijke organisaties in meer dan dertig landen om referenda, participatieve budgetten, burgervergaderingen en online processen voor beleidsco-creatie uit te voeren.
Door Decidim zelf te hosten op je eigen VPS blijven burgergegevens, stemgegevens en deliberatiegeschiedenis volledig onder jouw soevereiniteit — nooit op een SaaS van derden — terwijl je de volledige Ruby on Rails-codebase onder AGPL-3.0 krijgt om uit te breiden, te controleren en te federeren met andere Decidim-instanties.
Belangrijkste kenmerken van Decidim
Participatieve budgettering
Organiseer meerfasen begrotingsconsultaties waarin burgers voorstellen doen, steunen en stemmen over hoe publieke middelen worden verdeeld, met ingebouwde stemregels en publicatie van de resultaten.
Burgervergaderingen
Organiseer overlegprocessen met voorstellen, debatten, vergaderingen en verantwoordingstracering, zodat elke burgerbijdrage traceerbaar is van idee tot resultaat.
Inherent multi-tenant
Host meerdere onafhankelijke participatieruimtes — steden, afdelingen of organisaties — op één Decidim-instantie met geïsoleerde inhoud en beheerders.
Controleerbare beslissingen
Elk voorstel, elke stemming en elke wijziging wordt vastgelegd in een transparante tijdlijn die burgers, journalisten en toezichthoudende instanties op elk moment kunnen inzien.
Open standaardenintegratie
SAML en OAuth eenmalige aanmelding, REST- en GraphQL-API's, en ActivityPub-ondersteuning laten Decidim aansluiten op bestaande burgeridentiteitssystemen en het bredere fediverse.
Gelokaliseerd in meer dan 60 talen
Verzonden, vertaald voor gebruik door overheden en maatschappelijke organisaties wereldwijd, met ingebouwde tools voor het vertalen van inhoud binnen elke participatieruimte.
Waarom Decidim op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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