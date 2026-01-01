Tot wel 69% korting op Decidim

Implementeer Decidim met één klik installatie.

Open source platform voor participatieve democratie voor burgerraadplegingen, participatieve budgettering en gezamenlijke besluitvorming.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Decidim met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Decidim kunt bouwen

Decidim is het kader voor participatieve democratie dat oorspronkelijk is gebouwd voor de stad Barcelona en nu wordt gebruikt door nationale overheden, regionale raden, universiteiten en maatschappelijke organisaties in meer dan dertig landen om referenda, participatieve budgetten, burgervergaderingen en online processen voor beleidsco-creatie uit te voeren.

Door Decidim zelf te hosten op je eigen VPS blijven burgergegevens, stemgegevens en deliberatiegeschiedenis volledig onder jouw soevereiniteit — nooit op een SaaS van derden — terwijl je de volledige Ruby on Rails-codebase onder AGPL-3.0 krijgt om uit te breiden, te controleren en te federeren met andere Decidim-instanties.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Decidim

Participatieve budgettering

Organiseer meerfasen begrotingsconsultaties waarin burgers voorstellen doen, steunen en stemmen over hoe publieke middelen worden verdeeld, met ingebouwde stemregels en publicatie van de resultaten.

Burgervergaderingen

Organiseer overlegprocessen met voorstellen, debatten, vergaderingen en verantwoordingstracering, zodat elke burgerbijdrage traceerbaar is van idee tot resultaat.

Inherent multi-tenant

Host meerdere onafhankelijke participatieruimtes — steden, afdelingen of organisaties — op één Decidim-instantie met geïsoleerde inhoud en beheerders.

Controleerbare beslissingen

Elk voorstel, elke stemming en elke wijziging wordt vastgelegd in een transparante tijdlijn die burgers, journalisten en toezichthoudende instanties op elk moment kunnen inzien.

Open standaardenintegratie

SAML en OAuth eenmalige aanmelding, REST- en GraphQL-API's, en ActivityPub-ondersteuning laten Decidim aansluiten op bestaande burgeridentiteitssystemen en het bredere fediverse.

Gelokaliseerd in meer dan 60 talen

Verzonden, vertaald voor gebruik door overheden en maatschappelijke organisaties wereldwijd, met ingebouwde tools voor het vertalen van inhoud binnen elke participatieruimte.

Waarom Decidim op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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