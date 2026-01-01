Bitwarden is de officiële wachtwoordmanagerserver die is gebouwd en onderhouden door Bitwarden Inc. Deze template implementeert Bitwarden lite, de single-container distributie van de leverancier, samen met een dedicated MariaDB database. In tegenstelling tot community-herimplementaties van de Bitwarden API, draait het dezelfde servercode die Bitwarden aan zijn eigen klanten levert, dus kluisgedrag, cryptografie en updatefrequentie komen rechtstreeks van de leverancier.

Zelfhosten op je eigen VPS houdt elk kluisitem, bijlage en bestand binnen de infrastructuur die je beheert, terwijl je apparaten de officiële Bitwarden browserextensies, desktop-apps, mobiele apps en CLI blijven gebruiken. Traefik plaatst zich voor de container met automatische Let's Encrypt-certificaten, wat voldoet aan de HTTPS-vereiste die Bitwarden-clients afdwingen. Bitwarden raadt lite aan voor persoonlijk gebruik en homelabs.