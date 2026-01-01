Implementeer Bitwarden met één-klik-installatie.
Officiële zelfgehoste Bitwarden wachtwoordmanagerserver, gekoppeld aan een toegewijde MariaDB databaseservice.
Kies een VPS-plan voor Bitwarden
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bitwarden kunt bouwen
Bitwarden is de officiële wachtwoordmanagerserver die is gebouwd en onderhouden door Bitwarden Inc. Deze template implementeert Bitwarden lite, de single-container distributie van de leverancier, samen met een dedicated MariaDB database. In tegenstelling tot community-herimplementaties van de Bitwarden API, draait het dezelfde servercode die Bitwarden aan zijn eigen klanten levert, dus kluisgedrag, cryptografie en updatefrequentie komen rechtstreeks van de leverancier.
Zelfhosten op je eigen VPS houdt elk kluisitem, bijlage en bestand binnen de infrastructuur die je beheert, terwijl je apparaten de officiële Bitwarden browserextensies, desktop-apps, mobiele apps en CLI blijven gebruiken. Traefik plaatst zich voor de container met automatische Let's Encrypt-certificaten, wat voldoet aan de HTTPS-vereiste die Bitwarden-clients afdwingen. Bitwarden raadt lite aan voor persoonlijk gebruik en homelabs.
Belangrijkste kenmerken van Bitwarden
Officiële Bitwarden-server
Draait de servercode die Bitwarden Inc. bouwt en onderhoudt, zodat beveiligingsupdates en releases rechtstreeks van de leverancier komen.
Officiële cliëntcompatibiliteit
Browser-extensies, desktop-apps, mobiele apps en de Bitwarden CLI maken verbinding met je eigen server zonder enige aanpassing.
End-to-end-versleutelde kluis
Items worden versleuteld op jouw apparaten volgens een zero-knowledge model, zodat de server jouw hoofdwachtwoord nooit ziet.
Organisaties en delen
Deel inloggegevens met gezinsleden of collega's via organisaties en verzamelingen met toegangscontrole per gebruiker.
Optionele bedrijfsdiensten
SSO, SCIM-provisioning en gebeurtenislogging worden meegeleverd in de image en kunnen worden ingeschakeld wanneer een licentie ze vereist.
Waarom Bitwarden op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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