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حوّل كل إحالة إلى دخل مستمر. اربح 20% على الإحالات الجديدة، و10% على تجديدات اشتراكات العملاء، وعمليات البيع المتبادل، والترقيات.
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"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."
"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم النطاق وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر كان منعشًا حقًا."
"Hostinger هي أفضل شركة استضافة استخدمتها على الإطلاق. الدعم مذهل والأسعار لا تُضاهى."
"أوصي عملائي بالانتقال إلى هوستينجر. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."
"بفضل لوحة التحكم البسيطة من هوستينجر، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."
"نحن نعتبر Hostinger معيارًا أساسيًا لمهندسينا عند تقديم الدعم."
"لقد تمكنت من إدارة الاستضافة واسم النطاق وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر كان منعشًا حقًا."
"Hostinger هي أفضل شركة استضافة استخدمتها على الإطلاق. الدعم مذهل والأسعار لا تُضاهى."
"أوصي عملائي بالانتقال إلى هوستينجر. كل شيء سهل، وتظهر ميزات جديدة باستمرار."
"بفضل لوحة التحكم البسيطة من هوستينجر، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."
الأسئلة الشائعة حول برنامج الشركاء
من يمكنه التقديم؟
The program is open to web professionals who provide services to others — freelancers, web agencies, and marketing agencies are all welcome. You're in Early Access, and to be approved you need to meet all of the following:
- Host 10+ websites on Hostinger
- Have a professional, existing website with clear information about your services
- Use a work email that matches your company domain (Gmail, Yahoo, and other generic providers aren't accepted)
- Have a company name that's verifiable through basic web presence
- Submit an authentic company description, not copied from elsewhere
- Have no history of suspension for abuse on Hostinger
- Operate in a market Hostinger hasn't explicitly excluded
كيف يمكنني الانضمام؟
للتقديم، عليك الانتقال إلى hPanel → Agency Hub → Partner Program. تتم مراجعة الطلبات قبل الموافقة عليها.
كيف يختلف هذا عن برنامج الإحالة؟
يمثل برنامج الشركاء علاقة أعمق وأطول أمداً. ستحصل على ملف تعريف عام، وعملاء محتملين، ومزايا تتزايد كلما جلبت المزيد من العملاء إلى هوستينجر.
ما هي الفوائد التي يحصل عليها الشركاء؟
- إمكانية إدراج اسمك في دليل الوكالات
- عمولات متكررة على عمليات البيع المتبادل والتجديدات، وليس فقط على عملية الشراء الأولى
- استقبال العملاء المحتملين مباشرةً في لوحة تحكم مركز الوكالة
- صفحة هبوط مشتركة العلامة التجارية وقسائم إحالة
- عروض إحالة حصرية للعملاء الذين تجلبهم
- خصم 20% على استضافة الوكالة عند عمليات الشراء الجديدة
- شارة شريك لموقعك الإلكتروني
- دعم فني ذو أولوية
هل تشارك شركة هوستينجر في العمل الذي أقوم به لصالح أحد العملاء؟
لا. التسعير والنطاق والتسليم أمور تقع بينك وبين العميل.
كيف يمكنني تتبع العملاء المحالين والعمولات؟
هل هناك حد أدنى من متطلبات النشاط للبقاء شريكًا؟
هل يمكنني الانسحاب من البرنامج؟
نعم، في أي وقت، من خلال مركز الوكالة في لوحة التحكم hPanel. سيتم حذف ملف تعريف الدليل الخاص بك، وسيتوقف استقبال العملاء المحتملين.