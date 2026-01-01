Izvietojiet Fleetbase ar vienu klikšķi.
Atvērtā pirmkoda loģistikas platforma autoparka darbībai, dispečeru, maršrutēšanas un pēdējās jūdzes piegāžu pārvaldībai.
Izvēlies Fleetbase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fleetbase
Fleetbase ir atvērtā koda loģistikas un transporta pārvaldības platforma, kas pārvērš vienu izvietojumu par pilnīgu darbības aizmugursistēmu — pasūtījumu pārvaldību, vadītāju nosūtīšanu, maršruta plānošanu, transportlīdzekļu izsekošanu reāllaikā un klientu paziņojumus. Tās modulārā arhitektūra, kas veidota, izmantojot instalējamus paplašinājumus, piemēram, Fleet-Ops, Storefront un Pallet, ļauj komandām vadīt piegādes, pieprasījuma, noliktavas un lauka pakalpojumu darbplūsmas vienā koplietojamā identitātes, atļauju un API slānī.
Pašmitinot Fleetbase savā VPS, klientu adreses, vadītāju atrašanās vietas un pasūtījumu vēsture tiek glabāta jūsu kontrolētajā infrastruktūrā, izvairoties no cenas par katru darba vietu, pieaugot autoparkam, un nodrošinot izstrādātājiem tiešu piekļuvi REST API, ligzdas notikumiem un tīmekļa āķiem, kas nepieciešami pielāgotu vadītāju vai klientu lietotņu izveidei.
Fleetbase galvenās iespējas
Flotes operāciju konsole
Pārvaldi pasūtījumus, vadītājus, transportlīdzekļus, apkalpošanas zonas un tarifus no viena vadības paneļa, kas izveidots dispečeru komandām.
Tiešraides transportlīdzekļu izsekošana
Seko vadītājiem un transportlīdzekļiem tiešraides kartē ar reāllaika pozīcijas atjauninājumiem un pilnu aktivitātes vēsturi.
Maršruta plānošana
Plānojiet maršrutus ar vairākām pieturām un aprēķiniet piegādes laikus, izmantojot OSRM nodrošinātos attāluma un ilguma datus.
Paplašinājumu reģistrs
Instalējiet paplašinājumus, piemēram, Fleet-Ops, Storefront un Pallet, lai pievienotu nosūtīšanas, tirdzniecības un noliktavas iespējas.
Izstrādātājiem paredzēts API
Veidojiet pielāgotas draiveru un klientu lietotnes, izmantojot dokumentētu REST API ar tīmekļa āķiem un reāllaika ligzdas notikumiem.
Kāpēc izmantot Fleetbase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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