Izvietojiet Cognee ar vienu klikšķi.
Pašmitināts mākslīgā intelekta atmiņas dzinējs, kas pārvērš jūsu datus aģentiem paredzētā vaicājumu zināšanu grafā.
Izvēlies Cognee VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cognee
Cognee ir atvērtā koda mākslīgā intelekta atmiņas dzinējs, kas aizstāj trauslus RAG cauruļvadus ar reālu semantisko slāni. Tas apstrādā dokumentus, sarunas, attēlus, audio un datubāzes ierakstus, izmanto jūsu izvēlēto LLM, lai iegūtu entītijas un attiecības, un saglabā tos kā savienotu zināšanu grafiku kopā ar vektoru iegulumiem, lai aģenti atbildētu uz jautājumiem no saistītiem faktiem, nevis atsevišķiem teksta fragmentiem.
Viens API izsaukums apstrādā ievadīšanu, un meklēšana atgriež grafu apzinošus rezultātus, ko jūsu lietojumprogrammas un aģentu ietvari var tieši izmantot. Cognee darbināšana jūsu VPS saglabā patentētus dokumentus, iegultos elementus un iegūto grafu jūsu kontrolētā infrastruktūrā, PostgreSQL glabā relāciju metadatus un pastāvīgos sējumos glabā vektoru un grafu krātuves.
Cognee galvenās iespējas
Zināšanu grafa atmiņa
Cognee no jūsu datiem izvelk entītijas un relācijas un saglabā tās kā vaicājumu grafiku, nevis plakanus teksta fragmentus.
Iegūt jebkuru avotu
Ielādējiet dokumentus, sarunas, attēlus, audio un datubāzes ierakstus, izmantojot vienu API, un ļaujiet Cognee tos normalizēt atmiņā.
Grafikā balstīta meklēšana
Veiciet vaicājumus dabiskā valodā un saņemiet atbildes, kas balstītas uz saistītiem faktiem, kas ievērojami samazina halucinācijas aģentu atbildēs.
Ņem savu LLM
Norādiet Cognee uz OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq vai lokālu Ollama galapunktu, mainot viena modeļa iestatījumu.
REST API aģentiem
Atmiņa tiek nodrošināta, izmantojot autentificētu REST API, tāpēc jūsu lietojumprogrammas un aģentu ietvari var to lasīt un rakstīt, izmantojot HTTPS.
Privāts pēc noklusējuma
Jūsu faili, iegultie elementi un grafiks paliek Docker sējumos jūsu VPS serverī, nevis trešās puses atmiņas pakalpojumā.
Kāpēc izmantot Cognee pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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