Cognee 는 오픈 소스 AI 메모리 엔진으로 깨끗한 RAG 파이프라인을 진정한 정의 레이어로 대체합니다. 이 엔진은 문서, 대화, 이미지, 오디오 및 데이터베이스 레코드를 섭취하고 선택한 LLM을 사용하여 엔터티와 관계를 추출하고 벡터 내장과 함께 연결된 지식 그래프로 저장하여 에이전트가 고립된 텍스트 조각 대신 연결된 사실에서 질문을 답변합니다.

단일 API 호출은 섭취를 처리하고 검색은 애플리케이션과 에이전트 프레임워크가 직접 섭취할 수 있는 그래프 인식 결과를 반환합니다. 자체 VPS에서 Cognee를 실행하면 제어하는 인프라에 특허 문서, 내장 및 결과 그래프가 보존됩니다. PostgreSQL은 관계 메타데이터와 벡터 및 그래프 저장소를 보유하는 지속적인 볼륨을 보유합니다.