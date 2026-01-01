Cognee를 한 번의 클릭으로 설치합니다.
자유 호스팅 AI 메모리 엔진으로 데이터를 에이전트를 위한 쿼리 가능한 지식 그래프로 변환합니다.
Cognee용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cognee 활용으로 만들 수 있는 것
Cognee 는 오픈 소스 AI 메모리 엔진으로 깨끗한 RAG 파이프라인을 진정한 정의 레이어로 대체합니다. 이 엔진은 문서, 대화, 이미지, 오디오 및 데이터베이스 레코드를 섭취하고 선택한 LLM을 사용하여 엔터티와 관계를 추출하고 벡터 내장과 함께 연결된 지식 그래프로 저장하여 에이전트가 고립된 텍스트 조각 대신 연결된 사실에서 질문을 답변합니다.
단일 API 호출은 섭취를 처리하고 검색은 애플리케이션과 에이전트 프레임워크가 직접 섭취할 수 있는 그래프 인식 결과를 반환합니다. 자체 VPS에서 Cognee를 실행하면 제어하는 인프라에 특허 문서, 내장 및 결과 그래프가 보존됩니다. PostgreSQL은 관계 메타데이터와 벡터 및 그래프 저장소를 보유하는 지속적인 볼륨을 보유합니다.
Cognee의 주요 특징
지식 그래프 메모리
Cognee는 데이터에서 엔터티와 관계를 추출하고 평면 텍스트 조각 대신 쿼리 가능한 그래프로 저장합니다.
Ingest 모든 소스
1개의 API를 통해 문서, 대화, 이미지, 오디오 및 데이터베이스 레코드를 로드하고 Cognee가 이를 메모리로 정상화하도록 합니다.
그래프 인식 검색
자연 언어로 쿼리를 수행하고 연결된 사실을 기반으로 해답을 얻습니다. 이는 에이전트 응답에서 환각을 측정할 수 있습니다.
자체 LLM 가져오기
OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq 또는 로컬 Ollama 엔드포인트에서 Cognee를 지정하여 단일 모델 설정을 변경합니다.
에이전트용 REST API
메모리는 인증된 REST API를 통해 노출되므로 애플리케이션과 에이전트 프레임워크가 HTTPS를 통해 읽고 쓰게 됩니다.
기본 개인 정보 보호
파일, 내장 및 그래프는 타사 메모리 서비스 대신 VPS의 Docker 볼륨에 남아 있습니다.
Hostinger에서 Cognee을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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