Webサイトテンプレート、またはテーマとは、あらかじめデザインされたWebサイト用のレイアウトのことです。構成、デザイン要素、サンプルコンテンツがあらかじめ用意されており、自分のテキスト、画像、ブランド要素、機能に合わせてカスタマイズすることで、短時間でWebサイトを完成させることができます。

HostingerのWebサイトテンプレートには、通常以下のものが含まれます。

ページレイアウト（トップページ、会社概要、お問い合わせページなど）

フォント、色、各種セクションなどのデザイン要素

ナビゲーション構造

モバイルとデスクトップの両方に対応したレスポンシブデザイン

テンプレートを使えば、Webサイトを一からデザインしたりコーディングしたりする必要はありません。ニーズに合ったテンプレートを選び、ブランドやプロジェクトに合わせて調整するだけで、効率よくWebサイトを作成できます。