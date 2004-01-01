はい。Webサイトテンプレートは、テキスト、画像、色、レイアウト、機能を変更して、ブランドや目的に合わせて調整できます。ページやセクションも、必要に応じていつでも追加・削除可能です。すべてのテンプレートは自由に編集でき、コーディングやデザインの経験は必要ありません。

選択するテンプレートによって、編集方法が異なる場合があります。一部のテンプレートはHostingerサイト作成ツールで作成されており、その他のテンプレートはHostinger Horizonsで構築されています。

Hostingerサイト作成ツールで作成されたテンプレートでは、ドラッグ＆ドロップエディターと内蔵AIツールを使って、コンテンツ作成やレイアウト調整をすばやく行えます。

Horizonsテンプレートでは、バイブコーディングのアプローチを採用しています。要素を手動でドラッグ＆ドロップする代わりに、変更したい内容を説明してAIとチャットすると、AIが更新を反映します。

どちらのエディターも初心者に使いやすいため、好みのテンプレートデザインを選び、ニーズに合わせてカスタマイズできます。