ウェブサイトテンプレート、またはウェブサイトテーマとは、あらかじめデザインされたウェブサイトのレイアウトで、既製の構造、デザイン要素、サンプルコンテンツが含まれています。これは、独自のテキスト、画像、ブランディング、機能を追加してカスタマイズすることで、すぐに完全なウェブサイトを作成できる出発点として機能します。

Hostingerのウェブサイトテンプレートには通常、次のものが含まれています。

ページレイアウト（ホームページ、会社概要、お問い合わせなど）

フォント、色、セクションなどのデザイン要素

ナビゲーション構造

モバイルとデスクトップの両方でサイトが機能するレスポンシブデザイン

テンプレートを使用すると、ウェブサイトをゼロから設計またはコーディングする必要はありません。代わりに、ニーズに合ったテンプレートを選択し、ブランドやプロジェクトに合わせて変更します。