テクノロジー向けサイトテンプレート
Webサイトテンプレートに関するよくある質問
Webサイトテンプレートとは何ですか？
Webサイトテンプレート、またはテーマとは、あらかじめデザインされたWebサイト用のレイアウトのことです。構成、デザイン要素、サンプルコンテンツがあらかじめ用意されており、自分のテキスト、画像、ブランド要素、機能に合わせてカスタマイズすることで、短時間でWebサイトを完成させることができます。
HostingerのWebサイトテンプレートには、通常以下のものが含まれます。
- ページレイアウト（トップページ、会社概要、お問い合わせページなど）
- フォント、色、各種セクションなどのデザイン要素
- ナビゲーション構造
- モバイルとデスクトップの両方に対応したレスポンシブデザイン
テンプレートを使えば、Webサイトを一からデザインしたりコーディングしたりする必要はありません。ニーズに合ったテンプレートを選び、ブランドやプロジェクトに合わせて調整するだけで、効率よくWebサイトを作成できます。
Webサイトテンプレートにはどのような種類がありますか？
HostingerのWebサイトテンプレートは、さまざまな用途や業種に対応できるよう設計されています。ニッチに応じて、デザインもクリーンでミニマルなものから、鮮やかで大胆なものまで幅広く揃っています。
特に人気の高いテンプレートカテゴリーには、eコマース、ポートフォリオ、ビジネス、履歴書、ブログ、マーケティング、ファッションなどがあります。あらかじめ明確なイメージがある場合に使いやすい、白紙のテンプレートも用意されています。
Webサイトに最適なテンプレートを選ぶコツはありますか？
まずは、自分のWebサイトで何を実現したいのかを考えてみましょう。目的によって、必要なWebサイトの種類は異なります。例えば、次のようなテンプレートがあります。
- 企業サイトにはビジネス向けのサイトテンプレート
- 実績や作品を紹介するにはポートフォリオ用テンプレート
- オンラインで商品を販売するにはECサイトテンプレート
必要なサイトの種類が決まったら、次のポイントを確認しましょう。
- 必要な機能：例えば、ECサイトには商品ページや決済機能が必要ですが、インフルエンサーやクリエイターには、ストーリーや写真を共有しやすいブログ風のレイアウトが向いている場合があります。
- レイアウトとデザインのスタイル：ポートフォリオにはミニマルなデザイン、ビジネス向けにはより動きのあるレイアウトなど、コンテンツに合ったものを選びましょう。
- ブランドとの相性：テンプレートの見た目や雰囲気がブランドのスタイルに近いほど、自分らしさに合わせてカスタマイズしやすくなります。
優れたWebデザインテンプレートとはどのようなものですか？
一概には言えませんが、優れたWebデザインテンプレートには、完全なモバイル対応、HTML5での構築、最新のデザイン原則やトレンドに沿った設計が求められます。
また、レイアウトテンプレートは幅広い用途に対応できることも重要です。例えば、1ページ構成のWebサイトデザインでも、EC機能やページを追加することで、オンラインストアへスムーズに発展させられることが理想です。
テンプレートを使ってWebサイトを作成するには？
まずは気に入ったWebサイトデザインを選びましょう。編集を始める前に、プレビューで確認できます。
Hostingerでは、Hostingerのサイト作成ツール用テンプレートとHorizonsテンプレートの2種類を提供しています。どちらもモバイル対応で、SEOに配慮されており、簡単にカスタマイズして公開できます。違いは編集方法です。
Hostingerのサイト作成ツール用テンプレートでは、従来型のドラッグ＆ドロップエディターを使って、フォント、色、画像、テキストなどを手動で変更できます。AIライターなどのAIツールも利用できるため、作業をよりスムーズに進められます。
Horizonsテンプレートはバイブコーディングのアプローチを採用しており、テキストや画像を直接更新できるほか、フォントや配色の変更もAIエージェントに指示するだけで反映できます。
どちらも初心者でも扱いやすく、変更もすばやく行えるため、自分に合ったテンプレートを選べば簡単に始められます。
Webサイトの見た目に満足したら、「公開」をクリックするだけで、すぐに公開できます。
HostingerのWebサイトテンプレートは無料ですか？
Hostingerのテンプレートはどれでも、クレジットカードなしで無料で使い始められます。ただし、プロジェクトをオンラインで公開する際には、有料プランへのアップグレードが必要です。
選ぶテンプレートによって料金は異なり、ドラッグ＆ドロップ式のサイト作成ツールで作成されたテンプレートは299円/月から、バイブコーディングエディターを採用したテンプレートは1,099円/月から利用できます。
Hostingerのプランには、ホスティングと独自ドメイン名がすでに含まれているため、追加料金を支払ったり、サードパーティのサービスを利用したりする必要はありません。
選択したテーマにページを追加することはできますか？
もちろん可能です。Webデザインテンプレートは、Webサイトのデザイン例のようなものとして考えるとわかりやすいでしょう。プロジェクトの編集中は自由にカスタマイズでき、必要に応じて新しいページやセクションを追加できます。
テンプレートを使用するにはコーディングの知識が必要ですか？
いいえ。HostingerのWebサイトデザインテンプレートは、コーディングの知識がなくても簡単にカスタマイズできるよう設計されています。プロジェクトの作成中にレイアウト、テキスト、画像などを編集できるため、専門知識がなくても本格的なWebサイトを作成できます。
HostingerのサイトテンプレートはSEOに適していますか？
はい。Hostingerのテンプレートで作成したWebサイトは、すべて検索エンジン向けに最適化されています。ランディングページ、ポートフォリオ、ECサイトのいずれを作成する場合でも、高速な読み込み、わかりやすい構成、ページ内SEO機能により、検索エンジンに配慮したWebサイトを作成できます。
Webサイトテンプレートはモバイル対応していますか？
Hostingerが提供するWebサイト用テンプレートは、すべて完全にモバイル対応しています。訪問者がどのデバイスを使用していても、Webサイトは常に最適な状態で表示されます。
公開後にWebサイトを修正することはできますか？
もちろんです。どんなに優れたWebサイトでも、定期的に更新することでより良い状態を保てます。Webサイトの成長に合わせて、新しいページを作成したり、既存のコンテンツを更新したり、新しい機能を追加したりしたくなることもあるでしょう。連絡先情報が変わったり、プロジェクトが本格的なeコマースビジネスへ発展したりすることもあります。必要なときはいつでもプロジェクトに戻り、更新を行って変更を公開できます。
Webサイトのコードを書き換えることはできますか？
使用するエディターによって、ウェブサイトのコードへのアクセスレベルが異なる場合があります。
Hostinger Website Builderでは、テンプレートベースのサイトのソースコードを直接編集することはできませんが、ページにカスタムコードスニペットを追加できます。これにより、ウィジェット、インフォグラフィック、インタラクティブマップ、フォーム、アニメーションなどの追加機能でウェブサイトを拡張できます。
Hostinger AI Builderを使用すると、プロジェクトのコードにフルアクセスできるため、柔軟性が高まり、より高度なカスタマイズを望む上級ユーザーに適しています。